Hablamos con Juan Peña al lanzar nueva canción: la anécdota con la que surgió y el cameo de Mª José Suárez y Carmen Lomana

Después de diez años sin grabar nada inédito, Juan Peña regresa con un nuevo single, Vestida de chanel. Se trata de un tema muy pegadizo que mantiene su esencia añadiendo ritmos cubanos y además esconde una divertida historia. La letra está basada en una buena amiga y surgió de forma inesperada, cuando se quedó en blanco durante una actuación y tuvo que improvisar. El artista andaluz, que se siente muy afortunado por trabajar al lado de Sony Music, ha cantado delante de los Reyes, del Papa y de estrellas internacionales como Leonardo DiCaprio o Richard Gere ya que en las fiestas de la alta sociedad cuentan siempre con su talento para poner a bailar a todos los asistentes. Hablamos con Juan de los sueños que ha cumplido, de las mejores anécdotas de su carrera y de la bonita familia que ha creado con Sonia González y el pequeño Tristán, con los que forma un gran equipo.

-Acabas de estrenar tu nuevo single, Vestida de Chanel, que llega tras diez años sin grabar y con cinco discos en el mercado, ¿cómo estás viviendo el lanzamiento de este tema que esconde una divertida anécdota?

Para mí es un momento muy especial, de mucha ilusión, hacía diez años que no grababa nada inédito. Esta canción surgió en una fiesta privada que organizaba una amiga de la alta sociedad y en la que me quedé en blanco. Sobre la marcha empiezo a sacar una letra que está dedicada a ella, es su vida conmigo, siempre está cuando la necesito. Me estaba grabando todo el mundo y empezaron a cantar el estribillo. Hablé con el productor Josué García, que ha trabajado con Isabel Pantoja y Pablo Alborán, y me dijo que era una bomba.

-La canción tiene ya su propio videoclip, en el que te rodeas de amigos

-Siempre para los videoclips me rodeo de amigos, he grabado con Ana Obregón, Vicky Martín Berrocal, Ángel Nieto... Para este llamé a Carmen Lomana y me dijo que estaría encantada de salir. Después llamé a Astrid Gil Casares (exmujer de Rafael del Pino) y aunque no suele salir en ningún sitio me dijo que lo que necesitara. Luego llamé a Lucía Rivera. Una parte se grabó en la calle y otra en Fortuny para recrear la fiesta en la que surgió el tema. Allí llegó María José Suárez, con la que ya grabé, y le dije que si quería salir. Me dijo que se apuntaba. Ha quedado un videoclip muy divertido y pegadizo.

-No dejas de dar conciertos, ¿cómo te preparas para estos shows en directo? ¿Llevas algun amuleto?

Soy muy religioso, siempre voy con estampitas de San Judas Tadeo, de la Virgen del Rocío... Yo me entrego igual para 60.000 personas que para otras actuaciones privadas, bodas... A mi me gusta cantar sea donde sea y con los pies en la tierra, desde que me levanto hasta que me acuesto doy las gracias.

-En este temas has introducido aires sureños a los ritmos flamencos que te caracterizan, ¿te atreverías con música urbana o fusiones como las de Rosalía?

Si, todo lo que sea música y arte me gusta.

-¿Quién es el artista con el que te gustaría hacer un dueto?

Mi sueño es grabar un día con Jennifer Lopez, me encanta. Sé que algún día la conoceré y ojalá cumpla el sueño de grabar una canción. Mi sueño también es conocer a Julio Iglesia, llevo 24 horas su música y siempre le digo a José Hidalgo (presidente de Globalia) que me lo presente, mi sueño es conocerle. Si grabase con él me moriría de ilusión porque es el artista más universal que tenemos.

-Has actuado para el Papa, para los Reyes, para estrellas internacionales como Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Penélope Cruz... ¿qué anécdotas simpáticas recuerdas de esos momentos?

Hace unos meses canté en la gala de Starlite y me acerqué a la mesa de Richard Gere y Alejandra, a la que conozco de hace muchos años y le tengo un cariño tremendo. Mi inglés es muy malo y no sabía decirle que le admiraba, así que en plena actuación le decía 'I love you Richard, I love you'. Después me escribió Alejandra y me dijo: "Juan, que sepas que te has ganado a Richard, me ha dicho que ya es fan tuyo". También fue divertido cuando William Levy se pasó la noche abrazándome y diciendo que soy un máquina.

-Muchos se preguntarán cómo un niño que soñaba con cantar ha acabado actuando para personalidades internacionales, ¿cómo ha sido tu carrera?

Cuando en el colegio nos mandaban hacer narraciones contando qué queríamos ser de mayores, yo decía que quería ser cantante, que me verían un día en televisión y viviendo en Madrid que es donde viven los artistas y grabando con una multinacional. Todos esos sueños se me cumplieron, así que solo me queda dar las gracias.

-También personalmente lo has tenido siempre muy claro

Uno de mis últimos discos fui a presentarlo a Castilla-La Mancha Televisión, donde Sonia era la presentadora. Nada más entrar al plató le dije al mánager que venía conmigo que esa mujer, a la que no conocía, algún día sería la madre de mi hijo. Al cabo de los años nos hicimos amigos, pareja y es la madre de Tristán. Yo sueño tanto el mismo sueño que creo que se me cumple de tanto desearlo, aparte de la lucha, la constancia, el respeto a los demás e intentar ser buena persona. Solo vendo mi arte, jamás haría nada que fuera en contra de mis valores y no me avergüenza pedir trabajo.

-¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y el que tú darías a alguien que esta empezando?

Persigue tus sueños con honradez que al final se harán realidad. Perseguirlos y trabajarlos. La suerte es si voy a comprar la lotería y me toca, pero lo mío no es suerte, es trabajo, constancia, sacrificio, estar ahí 24 horas como si fuera una farmacia de guardia.

-En 2021 tuviste un susto muy grande al estar ingresado por el covid, ¿te han quedado secuelas? ¿Cómo ha cambiado tu vida aquella experiencia?

Esa experiencia cambió para hacerme más humano y para creer todavía más en Dios. Hubo unos días difíciles que no sabía si iba a tirar para adelante, pero no tengo secuelas, solo trabajar mucho más y reírme de mí mismo

-Tu trabajo obliga a hacer constantemente viajes, ¿cómo te organizas con la familia?

Tengo muchísimas suerte porque los viajes que hago más grandes, los internacionales, que como me contratan grandes empresarios me invitan con la familia. Siempre me llevaba a Sonia y al niño, ahora que Tristán tiene 7 años y no puede faltar al cole lo que hago es irme menos días. Cuando es Navidad o verano sí se vienen conmigo y disfrutan mucho viendo lo que me quieren.

-¿Qué dice Tristán cuando te ve en el escenario?

Se emociona. El otro día vino a la actuación de Cibeles (participó en la fiesta de la resurrección) y cuando vio al público cantar conmigo la Salve Rociera me decía 'papi, eres tú'. Yo le decía que sí y que al bajar el escenario sigo siendo su papi, con el que juega

-¿Quiere seguir tus pasos o le tira más el toreo como a su abuelo materno, el recordado diestro Dámaso Alonso?

Nada, el niño es futbolista. Son las 24 horas de fútbol y quiere ser portero para ser más concreto. Su sueño sería ser Courtois. Lo que quiero es que sea un buen niño, un buen ser humano, que estudie y que decida lo que quiera que siempre tendrá nuestro apoyo y nuestro cariño.

-¿Te ha cambiado la vida ser padre?

Me cambió la vida el 6 de enero de 2015, que fue cuando supe que iba a ser padre, fue un regalo muy bonito. Ahí dije que el Juan Peña niño tenía que madurar y tenía que echarle valor a la vida porque iba a crear una familia. Siempre he querido dar a mi hijo una buena educación para que en el futuro tenga un reflejo en el que mirarse y enseñarle los valores que me dieron a mí mis padres: respeto, saber comportarse y ser buena persona.

-¿Qué papel tiene Sonia en tu carrera? Ella te apoya incondicionalmente

Tengo la gran suerte de que está enamorada de Juan, no de Juan Peña. Me acompaña a cosas puntuales porque es la madraza que está con nuestro hijo cuando yo me voy. Estamos constantemente hablando por teléfono, me dice que no me ponga nervioso, me pone los pies en la tierra... Me va guiando porque yo me fio de todo el mundo. Creamos un tándem muy bonito.

-¿Para cuándo la boda con Sonia?

El bautizo fueron unos 400 invitados, así que mi boda sería de 3.000 (risas). No estoy casado pero tenemos una familia, hicimos diez años el 9 de marzo... Nunca se lo he pedido a Sonia, no sé qué me diría. No me da miedo firmar un papel, pero conozco a tantas parejas que llevan muchos años y cuando se casan todo se estropea que es el miedo que me da... Pero seguramente ese día llegue, no sé cuándo

-¿Qué te gusta hacer cuando no trabajas?

Jugar con mi hijo, llevarlo a fútbol, comprarle estampitas, estar con mi mujer y organizar planes de futuro... Me gusta ver una película tranquilo