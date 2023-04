Carlos Latre posa junto a su mujer y su hija y sorprenden con un curioso detalle estilístico

Carlos Latre atraviesa un momento muy dulce tanto a nivel profesional como en lo personal. El humorista de Castellón de la Plana cumple un cuarto de siglo de trayectoria en televisión y radio y este jueves ha celebrado en la capital la función número 250 de su espectáculo One man show. Lo ha hecho arropado por populares rostros del panorama audiovisual y artístico, amigos y los dos pilares fundamentales de su vida: su mujer Yolanda Marcos, de 50 años, y su única hija, Candela, que está a punto de soplar las velas de su 17 cumpleaños.

Junto a ellas, el intérprete de 44 años ha dado el pistoletazo de salida a una velada cargada de emociones que él mismo ha descrito como "un fiestón inimitable". El acto, al que no han faltado personalidades como Roberto Brasero, Sandra Golpe, Vania Millán, Luis Figo o Arantxa de Benito, ha arrancado pasadas las 18:00 horas de la tarde y ha tenido lugar en el céntrico Teatro Nuevo Apolo de Madrid, donde Latre ofrecerá su espectáculo hasta el próximo 28 de mayo.

La estrella de espectáculo One man show, conocido por ser el hombre de las mil voces, ha llegado a la alfombra roja del photocall junto a a Yolanda Marcos, que además de pareja es su manager y mano derecha, y Candela y ha posado con ellas antes de que el resto de invitados desfilaran ante los fotógrafos. Visiblemente emocionados, cómplices y felices con el gran capítulo vital que experimenta el imitador, el clan al completo se ha dejado fotografiar, tanto con Latre situado en medio de ambas, como junto al elenco del show al completo y sin él, para después otorgarle todo el protagonismo a este y que lo hiciera en solitario.

De la cita que Latre guardará "para siempre en el corazón", tal y como ha señalado a través de su perfil social, ha sobresalido un llamativo detalle. Además de que Candela, quien ha heredado el lado artístico y creativo de su padre, ya está hecha toda una mujercita, la feliz pareja ha elegido unos outfits muy significativos. Tanto el protagonista de la noche como su esposa han lucido exactamente los mismos estilismos que llevaron el pasado mes de septiembre en la premiere de Starlite 1 Década, el documental de Starlite Catalana Occidente, cuya proyección tuvo lugar en el cine Capitol de la Gran Vía madrileña. Para aquella cita la periodista escogió el mismo mono azul eléctrico de mangas abullonadas, lazada a modo de cinturón y pata ancha y el artista el mismo traje azul de cuadros, que también combinó con una camiseta negra.

Estas imágenes familiares evidencian que juntos son el mejor de los equipos. Un equipo en el que el apoyo y el amor incondicional son los denominadores comunes de su día a día y que Latre no duda en definir como su "razón de ser". Pese a que el intérprete y la periodista se separaron temporalmente en 2015, 11 años después de sellar su amor ante el altar, volvieron a darse una oportunidad tras la que han aprendido a ser un tándem excepcional en todos los aspectos. "Mi entorno dice que no he cambiado en estos 25 años, que sigo siendo el mismo", ha confesado orgulloso ante los micrófonos de Europa Press el artista, que este viernes también estrena la cuarta gala de la nueva temporada de Tu cara me suena.

