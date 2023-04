Pablo López y su novia se divierten en el cumpleaños sorpresa a Narcís Rebollo lleno de música y palabras de amor Eugenia Martínez de Irujo ha organizado una fiesta a su marido a la que no ha faltado Cayetana Rivera

Loading the player...

Narcís Rebollo ha reconocido que no le gustan las sorpresas, pero la fiesta que Eugenia Martínez de Irujo ha organizado para celebrar el cumpleaños de su marido no ha podido ser más emocionante. El presidente de Universal Music en España y Portugal ha iniciado una nueva vuelta al sol con el mejor regalo posible: rodeado de familiares y amigos llegados de diferentes puntos del mapa como Pablo López y su novia, Laura Rubio, Mariola Orellana, José Mercé y Cayetana Rivera, entre otros. En la fiesta, con el atardecer como telón de fondo, no han faltado la música, los bailes ni los discursos. ¿Quieres ver todos los detalles de esta velada? Dale al play y lo descubrirás.