Belinda piropea a su compañera Amaia Salamanca y recuerda el 'ataque' de un fan en un concierto

La cantante Belinda está a punto de regresar a las pantallas con la segunda temporada de Bienvenidos a Edén (se estrena el 21 de abril), serie en la que además ha puesto la banda sonora interpretando el tema principal Edén. La ficción cuenta con un elenco que incluye nombres como Berta Castañé, Begoña Vargas y Carlos Soroa, entre otros, además de Amaia Salamanca, que repite en uno de los personajes más inquietantes de la trama. La actriz mexicana (nació en Madrid), que comparte no pocas escenas con la intérprete, le dedicó unas palabras muy cariñosas a su compañera, a la que definió como una amiga y que ha participado además en el vídeoclip del citado tema.

'Bienvenidos al Edén' muestra sus primeras imágenes con Ana Mena y Amaia Salamanca

Conoce a Carlos Soroa, el actor de 'Bienvenidos a Edén' que sueña con convertirse en referente para las personas sordas

“Amo a Amaia. Es increíble, es guapísima y es espectacular. Es muy creativa, le encanta ayudar, es superamable, talentosa... Es una gran amiga” apuntó en El Hormiguero. En estos nuevos capítulos se incorporan algunos actores a la historia, que discurre en una misteriosa isla: la cantante Ana Mena, Nona Sobo, conocida por su papel en Entrevías, y Lucía Guerrero, de El Cid, se unirán al grupo de habitantes de este particular paraíso. Durante el programa, en el que regaló una preciosa guitarra a Pablo Motos que colecciona estos instrumentos, la artista recordó divertida que en una ocasión se quedó dormida en un tren de Madrid a Barcelona y se pasó la estación en la que tenía que bajar.

A sus treinta y tres años reconoce que cuando comenzó, era apenas una niña de ocho, le resultó difícil gestionar el éxito. “Es muy difícil equilibrar las cosas. Entonces de repente eres muy niña y de repente eres muy adulta, es difícil encontrar el equilibrio (…) Desde pequeña he sido famosa y en el colegio era famosa por otras cosas. Por ejemplo, me encantaba jugar a las canicas y a los tazos y siempre he sido muy competitiva” explicó. En los últimos meses su nombre ha estado en el centro de la controversia por su ruptura con Christian Nodal, aunque ella, ajena al revuelo, sigue volcada en su música.

Uno de sus apasionados fans protagonizó un incómodo momento en uno de sus conciertos al subirse al escenario y abrazarla con fuerza, mientras su equipo de seguridad intentaba contenerlo. “En el momento estaba en shock, pero sentí que no tenía mala intención. No lo conocía, pero mis fans generalmente son muy apasionados, muy cariñosos, muy intensos, pero sin mala intención. Yo sabía eso y les dije a los miembros de seguridad que tuvieran cuidado porque tampoco quería que le lastimaran” aseguró con empatía. “No sé cómo manejé la situación, pero lo hice con mucho cariño” concluyó. Esta pasión de los fans se refleja en que se han colado en su habitación, en su coche… ocasiones en las que logra mantener la calma. “Soy muy cariñosa y paciente. Lo son todo para mí porque me han dado mucho amor durante muchos años y les estoy muy agradecida” dijo.

La intérprete de la serie de Netflix lleva más de dos décadas trabajando en cine, telenovelas, series de televisión y como modelo y presentadora, además de arrasar como cantante principalmente en Latinoamérica. A principios de 2022 se conocía su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, con quien estaba comprometida, separación que se vio envuelta en polémica después de la publicación de conversaciones privadas entre la pareja en las que se hablaba de temas económicos. La intérprete, que siempre ha mantenido bastante discreción acerca de su vida privada, se ha volcado en su carrera y podría haber recuperado la ilusión junto a Gonzalo Hevia, un empresario tecnológico.