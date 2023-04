Alessandro Lequio habla por primera vez del libro de su hijo Aless

Alessandro Lequio se ha pronunciado por primera vez sobre El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ha terminado Ana Obregón. "Yo tengo las páginas que escribió mi hijo, que son 20. Esas páginas están muy bien escritas. Él escribía muy bien. Era un tipo muy leído, le encantaba leer y escribir", ha dicho en El programa de Ana Rosa.

El aristócrata, de 62 años, ha explicado que "son reflexiones muy simpáticas", pero no puede avanzar nada más sobre el contenido, pues "el resto no lo conozco". En ese momento, Ana Rosa ha querido saber si esas reflexiones podrían ser un diario o el germen de un libro y el italiano ha respondido sin dudarlo: "Podrían ser el germen de un libro". Eso sí, ha evitado compartir su opinión cuando le han preguntado si como padre le importa que ahora salgan a la luz los escritos de su hijo. "Ahí no te voy a contestar".

El libro de Aless Lequio y Ana Obregón sale a la venta en librerías y plataformas el próximo 19 de abril. Hasta entonces el contenido es reservado, pues la actriz y presentadora pidió que no se enviara ningún ejemplar a los medios de comunicación de forma previa como suele hacerse. "En él cuento cómo ha sido todo el proceso y todo lo que se recaude será para la fundación de Aless. Tengo muchas esperanzas en que sea un éxito", explicó la propia Obregón en la revista ¡HOLA!.

Los deseos de Ana se han cumplido y el libro ya va por la segunda edición en la preventa. "Qué emoción, mi Aless. Siento tu sonrisa eterna, en lo más profundo de mi corazón. Un millón de gracias a todos por comprarlo y por vuestra solidaridad, como sabéis, todos los beneficios de autor irán destinados a la fundación de mi hijo para investigar el cáncer infantil y de jóvenes", publicó la presentadora.

Dentro de unas semanas, Ana presentará la obra ante la prensa en una rueda de prensa que viene cargada de gran expectación por el nacimiento de su nieta. De momento no se ha especificado ni el día ni la hora exacta para celebrar dicho acto.