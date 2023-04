'Corona de reina, collar de flamenca y vestido caribeño': el divertido look de la hija de Beatriz Luengo La pequeña Zoe acaba de cumplir dos años

A Beatriz Luengo se le cae la babá con su pequeña Zoe, que acaba de cumplir dos años. La cantante define a su hija como "una sola personita llena de amor y mestizaje" y sonríe al ver el look que ha elegido para su fiesta de cumpleaños: "una corona de reina, un collar de flamenca y un vestido caribeño". La pequeña vino al mundo el 11 de abril de 2021 y desde entonces la felicidad de la compositora se ha multiplicado. "El amor que te tengo no cabe en este mundo", ha expresado. Un sentimiento que también comparte su marido y padre de la niña, Yotuel Romero. "Cuando de chico le pedí a Dios éxito y poco a poco me fue dando la familia más bella del mundo. Hija, te felicito por llegar a nuestras vidas. El éxito más grande del mundo es la familia".

La autora de canciones tan conocidas como La mordidita, de Ricky Martin, puso el broche de oro al cumpleaños de Zoe con esta emotiva carta. "Cuando descubras que los unicornios no existen yo estaré ahí para enseñarte el color del arcoíris. Cuando sientas que tus metas están demasiado lejos yo estaré ahí para impulsar tus pasos y preguntarte si quieres que lo recorramos juntas. Y si algún día te rompen el corazón yo viajaré donde estés para bailar el dolor y sonreír juntas al viento. Siempre a tu lado. Te amo mucho, mi Zoe".

Beatriz Luengo y Yotuel Romero se conocieron en Un paso adelante en 2003. "Yo no pensaba que solo tendría un hombre en la vida, pero me enamoré de él y fue mi primera pareja real, de vivir. Lo digo con orgullo porque no fue premeditado", declaró la cantante en ¡HOLA!. Cuando comenzaron a salir ella tenía 18 años y él 24. "Yo era una niña. Sin embargo, él ya había salido de su país, triunfado con Orishas y ganado un Grammy", añadió Beatriz en la revista. Su relación fue muy cuestionada en su momento. "Duraréis una semana nos decían", recordaba el pasado 14 de febrero la cantante. Pero aquella semana, afortunadamente, se convirtió en una "eternidad preciosa".

La pareja se dio su primer 'sí, quiero' el 16 de noviembre de 2007 en Las Vegas. En agosto de 2015 vino al mundo su primer hijo en común, D’Angelo, al que llaman cariñosamente Didi, y el 11 de abril de 2021 aumentaron la familia con la pequeña Zoe. Además, el cantante está muy orgulloso de su hijo mayor, Yotuel, de 22 años, nacido de una relación anterior. Para celebrar tanta felicidad, el matrimonio se casó de nuevo el 16 de noviembre de 2019 en Las Vegas y Beatriz pidió el siguiente deseo al llegar al altar: "Ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel o tenemos dos hijos preciosos. sino porque sigamos mirándonos así. Te amo, mi Yotu, porque contigo todo es perfecto, no importan las circunstancias alrededor".