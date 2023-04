David Bustamante confiesa su mayor miedo: 'Me provoca terror'

Ha sido, según sus propias palabras, uno de los proyectos más bonitos en los que ha participado. David Bustamante regresa a los escenarios de la capital con el musical Ghost, tras una gira que le ha llevado por diversas ciudades españolas. “Teníamos que volver antes de despedirnos porque aquí tuvimos el teatro lleno todos los días que estuvimos” reconoció en El Hormiguero (la obra se podrá ver en el Unmusic Hotel Teatro Albéniz del 21 de abril al 28 de mayo). Una vez terminado este compromiso su intención es centrarse en su nuevo disco, un trabajo que le hace mucha ilusión compartir con su público.

“Tengo casi todo un nuevo álbum compuesto, escrito. Estamos en estudio, en poco entraremos a grabar y más pronto que tarde volveremos a las andadas porque tengo muchas ganas de reencontrarme con mi público” aseguró ilusionado. A la nueva música se une un noveno perfume que se unirá a la línea que lleva su nombre, otro regalo para quienes le siguen de cerca desde hace años. El intérprete no solo avanzó lo que tiene anotado en su agenda para los próximos meses sino que confesó además uno de sus mayores temores, mientras conversaba con Pablo Motos.

“Tengo talasofobia, la oscuridad del mar me provoca terror. Cuando veo el fondo, cuando está oscuro” reconoció, añadiendo que si el agua tiene un tono turquesa y ve peces no le provoca tanto temor. “Tengo una casa encima del mar y disfruto, cojo la tabla y estoy todo el rato encima. Aprendí por miedo, si me caigo no me da tiempo ni a a mojarme, me subo. Como a muchas personas, la película de Tiburón hizo mucho daño. Muchas veces cuando se me ha escapado la tabla tengo hasta pesadillas, como un niño” apuntó. Recordó en este sentido una anécdota con su hija Daniella que se cayó un día un par de veces de la tabla, algo que le inquietó. “Le dije Daniella o aprendes o nos vamos a tierra firme, no me hagas salvarte más veces”. La talasofobia es el miedo irracional o excesivo a las profundidades marinas.

El cántabro bromeó también con el presentador del programa acerca del significado del nombre del bar que tiene en su casa. “Tiene billar, dardos y un escenario. Se llama Escape Cla, ¿sabes lo que es un escape room, que entras y no sabes por dónde salir? Pues allí pasa lo mismo” contó con simpatía. David atraviesa un momento estable a todos los niveles. Acaba de cumplir 41 años, fecha que ha celebrado rodeado de mucho amor, con su hija y su pareja Yana Olina, a quien dedicó unas palabras muy cariñosas. “Eres mi apoyo, mi muro fuerte. Te quiero mucho y te felicito por tu día. Que siempre tengas mucha fuerza y energía para lograr tus objetivos. Realmente te valoro y te aprecio muchísimo. Siempre juntos, porque cada instante contigo es maravilloso” escribió.

La bailarina, a la que conoció en 2018 durante su participación en Bailando con las estrellas, es, como apunta él, un pilar fundamental en su vida. Se ha podido comprobar sobre todo tras la reciente muerte de la abuela del artista, a la que adoraba. Yana consoló al intérprete durante el sepelio, en el que se pudo ver a David muy afectado.