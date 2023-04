El abogado de Gwyneth Paltrow causa furor en las redes y recuerda a lo que ocurrió con la abogada de Johnny Depp

Tímido abogado de día y superhéroe de noche. James Egan, uno de los letrados del equipo legal que defendió la inocencia y llevó a la victoria Gwyneth Paltrow tras ser acusada de haber provocado un accidente de esquí que tuvo lugar en 2016, en Utah, ha pasado en un abrir y cerrar de ojos del anonimato a la fama.

Comparado con el mismísimo Clark Kent, el tímido reportero que se transforma en Superman, debido a su pelo con raya a un lado y sus gafas, se ha convertido en todo un rompecorazones y su impacto ha sido tal que hasta el New York Post se han atrevido a rebautizarlo con el sobrenombre de 'Law Daddy' (Papi Ley).

Una vez finalizado el juicio, que llegó a alargarse hasta dos semanas, y consciente de lo que se estaba rumoreando sobre él, Egan no dudó en regalar cientos de sonrisas a su salida de los juzgados e incluso se atrevió a ponerse antes los micrófonos para hablar sobre el apodo con el que se dirigen a él en las redes sociales. "Escuché que me llamaban Clark Kent. Es extraño” señalaba el abogado. Egan también dijo que se dirigía a casa para "ver a mi hijo de un año" en ese momento, y agregó: "Cumplió años durante el juicio. No lo he visto, y sé que ha aprendido a caminar".

Egan, que vive en Salt Lake City, la capital de Utah, se graduó 'con grandes honores ' en Derecho en la Universidad Brigham Young en 2014, y se unió al bufete Epperson & Owens,encargado de defender a la actriz de Iron Man, en febrero de 2016 y según su página web, es un “experto en todas y cada una de las fases de los casos de negligencia médica”.

Casados desde 2018 y padre desde el año pasado, cuando James no está defendiendo a sus clientes, está escribiendo y componiendo canciones, tal y como él mismo lo ha dado a conocer a través de su perfil de Instagram. De hecho tiene dos discos publicados en Spotify, que estos días han multiplicado las visitas.

El caso de James Egan, nos recuerda, sin duda, al de la abogada Camille Vásquez, quien llevó a Johnny Depp a ganar el juicio contra su exmujer, Amber Heard. Amiga del actor desde hace un tiempo, la letrada, de treinta y siete años, se convirtió en protagonista sin quererlo después de que muchos malinterpretaron sus gestos de complicidad con Depp y apuntarán a una posible historia de amor entre ambos. Sin embargo, el tiempo se encargó de desmentir estos rumores y Camille fue captada junto a su verdadera pareja, un ejecutivo británico, mientras que el actor comenzó un noviazgo con la abogada Joelle Rich, quien también formó parte de la defensa en su juicio.