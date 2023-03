Los momentos más surrealistas del juicio de Gwyneth Paltrow

Mucho está dando que hablar el proceso judicial de Gwyneth Paltrow. La actriz estadounidense, de 50 años, está siendo juzgada por un accidente de esquí que se produjo hace más de seis años en una estación de Utah (EE UU). El demandante, Terry Sanderson, un médico de 69 años, le reclama ahora cerca de 300.000 euros por las lesiones sufridas. El juicio, que está previsto que dure un total de ocho días, ha dejado algunos momentos tan impactantes que parecen sacados de un guion de cine. Si la desafortunada frase de la estrella de Glee incendió las redes al preguntarle por los daños que le había provocado el incidente, el hecho de que nombres como Taylor Swift sean mencionados en la vista oral no deja de sorprender.

'¿Es amiga de Taylor Swift?'

Después de que Sanderson demandara a la actriz por supuestamente haberle derribado y dejarlo inconsciente en el accidente que le provocó una conmoción cerebral y la fractura de cuatro costillas, Paltrow le cotrademandó por la suma de un dólar, alegando que ella es la víctima y fue él quien chocó contra ella.

En relación a esto, la abogada del demandante, Kristin VanOrman, le preguntó a Paltrow sobre su relación con Taylor Swift, que al igual que ella también solicitó la cantidad simbólica de un dólar en un caso de abuso que ganó en el año 2017. "Te enteraste de eso por Taylor Swift, que pidió un dólar simbólico en daños, ¿no?", le espetó a Paltrow. A lo que la estrella respondió sin dar crédito a lo que estaba escuchando: "No estaba al tanto en ese momento". Y prosiguió interrogándole sobre su amistad con la cantante de Shake it Off. "Yo no diría que somos buenas amigas, tenemos una relacion de amistad y he llevado a mis hijos a uno de sus conciertos, pero no hablamos a menudo".

Todo ello sumado a las preguntas de la letrada a Palrow sobre cuánto mide y sus intervenciones por lo celosa que está porque la actriz tenga una estatura de 1,77 cm hacen creer que más que una abogada es una seguidora de la oscarizada actriz. "¿Fueron caras las clases de esquí de tus hijos?", le preguntó sobre los instructores de esquí de Apple y Moses y de los hijos de su marido Brad Falchuk, que también estaban en el viaje. "La factura total ascendió a 8.200 euros", según la abogada de Sanderson. Paltrow respondió: "Es muy caro". E incluso fue aún más allá cuando la interrogó sobre si dejaba buenas propinas, a lo que ella confirmó que sí.

VanOrman llegó a pedirle en otra de sus intervenciones a Gwyneth Paltrow que recrease cómo sucedieron los hechos, algo a lo que los abogados de la actriz se opusieron. Aun así la abogada intentó reconstruir la escena con la demandada ofreciendo los detalles. Estos han sido algunos de los momentos que se han hecho virales del juicio en el que participaron los hijos de Paltrow y que, al igual que el mediático proceso judicial de Johnny Depp y Amber Heard, se está retransmitiendo en vivo en YouTube.