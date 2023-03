La frase de Gwyneth Paltrow en el juicio por accidente de esquí que ha incendiado las redes sociales

Gwyneth Paltrow ha testificado estos días en un juicio en el Tribunal de Distrito de Park City (Utah) por un accidente de esquí en el que se vio involucrada hace más de seis años. Se le acusa de provocar graves daños físicos a un esquiador en Utah, Estados Unidos. Sin embargo, ella asegura que fue la víctima y que el esquiador se estrelló contra ella por detrás . En un primer momento temió estar siendo acosada, al sentir que "había un cuerpo presionándose contra ella", pero pronto se percató de que había sido un accidente.

El hombre se disculpó, pero ella dijo que se encontraba bien y que no había de qué preocuparse, aunque dejó de esquiar debido al intenso percance. El abogado de la actriz afirma que vieron que la otra persona estaba bien después de lo ocurrido y mostraron como prueba una imagen "muy feliz y sonriente" que él mismo publicó tras el incidente.

Sin embargo, el optometrista jubilaldo que sufrió el choqiue, Terry Sanderson, acudió a urgencias y le diagnosticaron conmoción cerebral y cuatro costillas rotas. Éste le reclama a Paltrow cerca de 300.000 euros por las lesiones sufridas en las pistas de Deer Valley Resort al chocar con la actriz. La fundadora de Goop se considera víctima del accidente, mientras que los abogados de la actriz ponen en duda a los expertos médicos de Sanderson y sugieren que la demanda formalizada tres años después del accidente solo habría sido interpuesta en un intento por explotar la fama de la oscarizada intérprete. En un principio, Sanderson le exigía más de tres millones de dólares (2,88 millones de euros) por los daños ocasionados, una cantidad que ha ido rebajándose sustancialmente durante la investigación.

'Bueno, perdimos medio día de esquí'

El juicio durará un total de ocho días, pero si hay una frase que no ha pasado desapercibida en la vista oral ha sido la pronunciada por la protagonista de Shakespeare enamorado. Paltrow subió al estrado en la corte para testificar y cuando le preguntaron sobre las "pérdidas" que ella sufrió por el accidente dijo: "Bueno, perdimos medio día de esquí". Una frase que ha revolucionado a todos los usuarios de redes y se ha convertio en viral, ya que no dan crédito a que haya dado tan increíble respuesta. "Paltrow al elenco de la serie 'Mujeres deseperadas de inmediato", "este juicio de Gwyneth Paltrow es lo menos serio que he presenciado en mi vida". "es como un sketch de Saturday Night Live", "Ryan Murphy no podría haberle dado un papel tan bueno", son algunos de los comentarios y memes con el rostro de la actrz que inundan las redes sociales.

A lo largo de esta semana seespera que el equipo de Paltrow llame al estrado a expertos médicos, instructores de esquí y sus dos hijos, Moses y Apple, asó como el esposo de la actriz, Brad Falchuk, y sus dos hijos, Apple y Moses, nacidos de su matrimonio anterior con Chris Martin.

