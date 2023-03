Gwyneth Paltrow declara en un tribunal de Utah por un accidente de esquí en el que se vio implicada en 2016

Son tiempos complicados para Gwyneth Paltrow, que este martes ha tenido que comparecer ante el Tribunal de Distrito de Park City (Utah) por un accidente de esquí en el que se vio implicada en 2016. La ganadora de un Oscar por Shakespeare in love ha dado su versión de los hechos al juez el juez Kent R. Holmberg en la primera sesión de un juicio que se espera que se alargue ocho días y en el que Terry Sanderson, optometrista jubilado, reclama cerca de 300.000 euros por las lesiones sufridas en las pistas de Deer Valley Resort al chocar con la actriz.

En la primera sesión del juicio, a la que la intérprete ha llegado con un abrigo largo verde, gafas de sol y jersey de cuello alto crudo, Stephen Owens,el abogado de Gwyneth, ha explicado que en los próximos días testificarán el esposo de la actriz, Brad Falchuk, y sus dos hijos, Apple y Moses, ambos nacidos de su relación con Chris Martin, líder de Coldplay. El letrado ha explicado además que aquella escapada a la nieve tuvo mucho significado para la actriz y que era la primera vez que esquiaba tras el fallecimiento en 2002 de su padre y quería que sus niños aprendieran este deporte. En aquella escapada estuvieron también presentes los hijos de su marido.

El 1 de enero. 2019, tres años después del incidente, Sanderson demandó a Paltrow por chocar con él por detrás mientras esquiaban en una zona para principiantes. Inicialmente le pedía tres millones de dólares (2.79 millones de euros), pero la cifra ha ido reduciéndose. Según sus palabras, la actriz lo atropelló y se dio a la fuga tras golpearlo en la espalda. Sostiene que se levantó, se giró y se fue dejándolo tirado en la nieve "gravemente herido" con “una lesión cerebral traumática permanente y cuatro costillas rotas". Este incidente le ha causado "dolor, depresión, pérdida del disfrute de la vida, angustia emocional y desfiguración”. Además, sostiene que había como testigo un instructor que había presentado un informe falso a favor de la actriz.

La contrademanda de la intérprete

Un mes después de recibir la demanda civil, la protagonista de títulos como Iron man, The politician y Los vengadores presentó una contrademanda negando las acusaciones y explicando que fue Sanderson quien la golpeó a ella por detrás mientras esquiaban y se disculpó con ella, pero ahora trata de explotar su popularidad y dinero. "Ella no lo derribó. Él la derribó. Él no fue noqueado. La Sra. Paltrow estaba esquiando con cuidado. Esquió lentamente para quedarse detrás de sus hijos, que estaban recibiendo instrucción de esquí un poco más abajo en la montaña", se podía leer en el escrito presentado por su equipo legal.