Las imágenes de Elsa Pataky y su hija India, de diez años, que demuestran que son almas gemelas

¡De tal palo tal astilla! Elsa Pataky y su hija mayor, India Rose, de diez años, comparten gustos y aficiones. "¡Qué fin de semana tan divertido compitiendo juntas en el mismo evento!". Hasta ahora pensabamos que la actriz en su familia no tenía rival, o...¿tal vez sí? "En nada ya me ganas. ¡Qué ilusión poder compartir estos momentos juntas Indi!", le dice la estrella de Interceptor a su hija, montada a lomos de uno de sus caballos como experta amazona. Elsa ha compartido unas fotografías en las que se las puede ver a ambas compitiendo en un campeonato de equitación. La esposa de Chris Hemsworh comparte con orgullo las imágenes de sus hija participando en un concurso de saltos.

Aunque físicamente se parece más a su padre, Chris Hemsworth, India ha heredado de su madre su pasión por los caballos. Desde niña es muy aficionada a la equitación, afición que ha heredado de su madre, una gran amante de los animales y la naturaleza. De hecho, la pequeña, que en mayo cumplirá once años, ha hecho muchos progresos en esta disciplina y ya ha participado en varias competiciones con su madre, convirtiéndose en almas gemelas y en dos grandes compañeras de aventuras.

Mientras los mellizos Tristan y Sasha, de nueve años, se inclinan por el surf, deporte que practican junto a su padre, Chris Hemsworth, India comparte esta afición con su madre. La actriz compartió en las paginas de ¡HOLA! lo mucho que disfrutaban de esta actividad juntas: "India y yo competimos juntas a caballo. Me voy conduciendo con mi tráiler, porque dormimos allí, y los caballos, detrás. De aventura las dos. Me encanta, me siento muy cerca de ella". La intérprete de Carmen señalaba que había podido conocer a Zara Phillips, la nieta de la fallecida Isabel II."Estuve en su casa y sí que nos hemos convertido en buenas amigas por nuestra afición".

En cuanto a las noticias de que su marido, Chris Hemsworth, tiene una alta probabilidad de sufrir Alzheimer al ser portador de un gen por parte de padre y madre, Pataky contó que al principio se asustó un poco, pero luego entendió que no tiene por qué pasar. La mujer del protagonista de Thor ha señalado que su marido no se ha retirado del cine. "Él dijo simplemente que había estado trabajando muy duro, llevaba un año y medio sin parar y quería pasar tiempo con su familia e iba a hacer un pequeño parón como hace cualquier otro actor después de varios proyectos seguidos. Y ya está, todavía nos queda Chris Hemsworth para rato", nos aclaró en las páginas de nuestra revista.