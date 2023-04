¡La luz de nuestra vida! Kaley Cuoco y Tom Pelphrey muestran las primeras imágenes de su hija La protagonista de 'The Big Bang Theory' y la estrella de 'Ozark' han llamado a su niña Matilda Carmine

¡Kaley Cuoco ya es mamá! La actriz, de 37 años, ha dado la bienvenida al mundo a una niña a la que ha llamado Matilda Carmine Richie Perphrey. "La nueva luz de nuestras vidas. Estamos encantados y agradecidos por este pequeño milagro. Gracias a los médicos, las enfermeras, los familiares y amigos que nos han ayudado estos días. Nos sentimos bendecidos", ha escrito la intérprete junto a un carrete de fotografías en las que la bebé aparece en brazos de sus padres arropada en una mantita blanca y con un llamativo lazo rosa y azul en la cabeza. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño de sus seguidores y también de rostros conocidos, como Zoey Deschanel, Amanda Seyfried, Hilary Duff y Ashley Tisdale.

VER GALERÍA

Además de presentar a su niña al mundo, la protagonista de The Big Bang Theory le ha dedicado unas emotivas palabras a su pareja, el también actor Tom Pelphrey. "No pensé que podría enamorarme más de ti, pero lo he hecho". Igualmente, la estrella de Guiding Light, se ha deshecho en halagos con su chica. "Eres el alma del universo y tu nombre es amor. Eres increíble, mi mejor amiga y mi alma gemela llena de fuerza y valentía".

VER GALERÍA

La historia de amor de Kaley y Tom se podría definir como un auténtico flechazo. Se conocieron en febrero de 2022 durante el estreno de la serie Ozark. Aunque la artista no tenía en mente comenzar una nueva relación tras su divorcio de Karl Cook, con el que estuvo tres años casada, la química entre ellos fue instantánea y tan solo ocho meses después de oficializar su noviazgo se adentraron juntos en la aventura de la paternidad.

VER GALERÍA

Los amigos de Kaley Cuoco están 'sorprendidos' por su divorcio tras tres años casada

A pesar de que se encuentran en un dulce momento de su relación, ninguno de los dos piensa en pasar por el altar. Así lo explicaba la actriz el pasado mes de abril en una entrevista con la edición estadounidense de la revista Glamour. "Me encantaría tener una relación duradera, pero nunca me volveré a casar". Quién sabe si con la llegada de su primogénita, han cambiado de opinión y algún día sorprenderán a sus fans con una bonita pedida de mano.

VER GALERÍA

Un nombre lleno de fuerza y significado

Matilda es un nombre que proviene del latín medieval Mathildis, derivado del germano Mahthildis, que significa, "guerrera y valiente", por lo que se suele relacionar con mujeres fuertes. Aunque este nombre tiene un toque 'vintage' está muy ligado con aquellos que vivieron su infancia en la década de los 90, puesto que evoca a la niña prodigio que protagonizaba el libro homónimo de Roald Dahl. Sin embargo, tal y como muestra la camiseta de Tom, parece que ellos se han decantado por este nombre por la canción de André Rieu, Waltzing Matilda. En los últimos años varias celebridades españolas, como Marta Pombo o Marta Ortega, también han elegido este bello nombre para sus pequeñas.

Así es 'Meet Cute', la película que rodó Pete Davidson en medio de su ruptura con Kim Kardashian