Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') anuncia que está embarazada de su primera hija con su novio, Tom Pelphrey

¡Kaley Cuoco está embarazada! La protagonista de The Big Bang Theory ha sorprendido a todos anunciando que espera su primera hija junto a Tom Pelphrey. Lo suyo fue un flechazo a primera vista. Se conocieron en el estreno de Ozark, un evento al que ella acudía como invitada, sin ninguna pretensión y que acabó cambiándole la vida para siempre. Los vimos posar juntos por primera vez en marzo de 2022 y ahora, ocho meses después de conocerse, están de enhorabuena, ¡no podían estar más felices!. La pareja lo ha celebrado con una maravillosa tarta glaseada de dos pisos de color rosa que han degustado entre besos y abrazos, compartiendo el momento con todos sus seguidores, a los que también han enseñado la prueba de embarazo positiva y la incipiente barriguita de la actriz.

“La niña Pelphrey llegará en 2023” dice la intérprete en un mensaje repleto de corazones en el que confiesa sentirse “bendecida y como si acabara de pisar la luna”. En las imágenes que ha compartido la pareja para comunicar la gran noticia, el futuro papá de la criatura posa también sosteniendo un pequeño body para recién nacido que ya tiene preparado la pareja para su esperado bebé en el que podemos leer “Quiero a mi papi”.

La actriz y productora estadounidense, enamorada de nuevo tras poner punto y final a su matrimonio con Karl Cook, con el que estuvo tres años casada, está entusiasmada con la idea de convertirse en madre por primera vez a sus 36 años. Tom Pelphrey, conocido por su interpretación de Jonathan Randall en la serie Guiding Light, también ha comunicado a sus seguidores la noticia desde su perfil público, compartiendo imágenes del momento y aprovechando para confesar su amor a la actriz, dirigiéndose a ella con un rotundo “Te amo más que nunca” en este momento que según confiesa “no podía ser mejor”

Están viviendo un año inolvidable juntos, confirmaron su relación en mayo posando por primera vez juntos en el actor en el que el productor ejecutivo de Flight Attendant, Greg Berlanti, recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Después les vimos de nuevo juntos en la gala de los Premios Emmy 2022, donde ambos acudieron como nominados, ella como actriz principal de la serie The Flight Attendant y él por su interpretación en Ozark como actor secundario. Ahora nos comunican que van a dar el paso de formar una familia. ¡Enhorabuena a la pareja!

El pasado mes de abril, la intérprete en su última entrevista a Glamour confesó no tener intenciones de pasar de nuevo con el actor: "Nunca me volveré a casar. Me encantaría tener una relación duradera, pero nunca me volveré a casar”. Tal vez esta noticia, que cambiará su vida para siempre, le haya hecho cambiar de opinión y algún día nos sorprendan con una romántica petición de mano.

