'Sin huellas', la 'Thelma y Louise' a la española con dos antiheroínas que está arrasando en Prime Video

Cada vez son más las plataformas donde poder elegir lo que queremos ver a la carta por lo que no es fácil destacar y cada canal tiene que innovar y mostrar sus mejores producciones para conseguir sobresalir entre las demás. Prime Video acaba de marcarse un nuevo tanto con uno de los últimos títulos que ha incorporado a su catálogo: Sin huellas, una serie que viene a ser un Thelma y Louise a la española protagonizada por dos antiheroínas, en una ficción que mezcla acción y comedia y que pertenece a un género bautizado como 'paella western'.

Sin huellas está protagonizada por Carolina Yuste, quien da vida a Desi, y Camila Sodi (Luis Miguel: La serie), que se mete en la piel de Cata. Ambas son dos limpiadoras que, tras encontrar el cadáver de una mujer en la mansión donde les habían mandado trabajar y limpiar todas las huellas de la casa sin saber que allí se había cometido un crimen, tienen que huir al ser perseguidas por la policia, la mafia rusa y una familia millonaria. Sin comerlo ni beberlo, se verán envueltas en un 'fregao' del que no saben cómo salir al verse convertidas en las principales sospechosas del asesinato.

La serie, que ha sido grabada en su totalidad en Alicante, desmitifica las habilidades de los criminales y los muestra como personas de carne y hueso, con la torpeza como parte importante de la condición humana, algo que determinará constantemente el rumbo de la trama. Las protagonistas son dos mujeres jóvenes, una perteneciente a la etnia gitana y una madre mexicana que lo ha sacrificado todo en su país en busca de una oportunidad y trabaja sin papeles en España, por lo que, dentro del tono cómico, también hay lugar para la crítica social.

Ante la compleja situación que atraviesan, a Desi y a Cata no les queda otra que estar unidas, y este vínculo es uno de los puntos fuertes de la ficción, que además de mezclar el western, con risas y acción, también cuenta una historia de amor, aunque tal vez no del modo al que estamos acostumbrados. "Sin huellas es una gran historia de amor de amistad. En las series o películas parece que, si no existe la trama sexoafectiva, es como si no hablásemos de amor, pero hay muchos tipos de amor", ha declarado a EFE Carolina Yuste, ganadora del Goya en 2019 por su papel en Carmen y Lola.

Las dos protagonistas no están solas en esta divertida y disparata comedia, también forman parte del elenco rostros tan conocidos como Silvia Alonso (Eres tú), Pastora Vega, (Velvet), Borja Luna (Las chicas del cable), Álex Gadea (Toy Boy), Adrian Grösser (Hache), Adriana Torrebejano (Tierra de Lobos) y Leonardo Ortizgris (Güeros), entre otros.

¿De qué va Sin huellas?

A lo largo de los ocho episodios de los que consta la serie, seguiremos las desventuras de Desi y Cata. Una es gitana y la otra mexicana, respectivamente, y trabajan como limpiadoras. Todo marcha bien en sus vidas hasta que, de repente, son despedidas.

Con el dinero justo y desesperadas por llegar a fin de mes, esperan un milagro para obtener un nuevo empleo, algo que les llega con el encargo de limpiar la mansión de los Roselló, una poderosa familia de Alicante. Cuando están a punto de acabar la faena, encuentran el cadáver de una mujer y se dan cuenta de que han sido tan concienzudas en su trabajo, que han limpiado todas las huellas que pudiera haber en la casa y que ahora la policía las considerará las principales sospechosas.

Conscientes de lo que han hecho, las jóvenes huyen, pero es la autoridad los únicos las busquen ya que a ellos se suman unos sicarios rusos, una familia de millonarios que busca la verdad e incluso un exmarido con mariachis. Todo se vuelve un auténtico caos.

Las protagonistas solo se tienen la una a la otra para sobrevivir y ambas se complementan a la perfección. Una es impulsiva y la otra, sensata y responsable. Desi saca a Cata de su zona de confort y esta, a su vez, para de vez en cuando el torbellino en el que es capaz de convertirse su amiga. Las dos jóvenes no solo se apoyan en lo relacionado con el complot criminal que se les viene encima, sino que también se ayudan de manera incondicional en otros aspectos de sus vidas.

Desi ha querido ser siempre ser una mujer independiente y romper los prejuicios establecidos en torno al hecho de ser gitana. Comenzó a estudiar Empresariales, pero no conseguía compaginar la carrera con un empleo que le permitiera pagarse la carrera y el alquiler, así que la dejó y empezó a trabajar limpiando casas para mantener su independencia. Es impulsiva, orgullosa y terca, pero también tremendamente generosa y una persona junto a la que jamás vas a aburrirte.

Cata es todo lo contrario a su amiga. Es una mujer amable que huye de las confrontaciones, es trabajadora y tiene los pies en la tierra. Todo el dinero que gana lo emplea en la hija que tuvo con Ubaldo, su ex. La joven sería capaz de todo, incluso de abandonar sus estudios de médico forense en su país natal, para asegurarle a su pequeña un futuro mejor que el suyo. La situación tan extrema en la que se van a encontrar, le obligará a sacar su lado más atrevido.