Tamara Gorro, madre por gestación subrogada, cuenta paso a paso cómo realizó el proceso

A raíz de la noticia de la reciente maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón, a los 68 años, publicada en exclusiva por la revista ¡HOLA!, que se ha convertido ya en una de las noticias del año, la modelo, influencer y escritora Tamara Gorro ha querido hacer público cómo fue el proceso que ella llevó a cabo tras recurrir a este método para tener a su hija Shaila junto a Ezequiel Garay después de someterse sin éxito a más de una veintena de tratamientos de fecundación in vitro.

VER GALERÍA

- Tamara Gorro, tras anunciar su ruptura: 'Estoy divorciada, pero le voy a tener de por vida'

- Tamara Gorro nos habla de su 'gran depresión' y su evolución

Tamara, quien llevó a cabo esta práctica en 2015 en Estados Unidos, ya que en España no es legal (debido a la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que establece que la maternidad únicamente se puede dar por naturaleza (es decir, dando a luz el bebé) o por adopción y excluye la gestación subrogada, aunque es totalmente legal para un ciudadano español tener un hijo o hija por esta vía en un país donde sí está regulada) ha querido poner de manifiesto antes de detallar su caso que “se pasa muy mal”. “Hay cosas que todavía me siguen doliendo mucho. Me pongo tanto en el lugar de las mujeres, hablo por mi propia experiencia, se pasa tan mal, que una por gusto no recurre a eso” argumentaba la influencer.

VER GALERÍA

Natural y espontánea como es ella, la modelo ha señalado que su hija es consciente de cómo fue gestada y que no es algo que le haya ocultado nunca. "Mi hija sabe y lo cuenta perfectamente y, a su manera, explica que estuvo en la tripita de la amiguita de mamá porque ella estaba malita. Hay que dar naturalidad a lo que hay. Eso sí, estoy en contra de que a una mujer se le obligue a hacer algo contra su voluntad. Mi caso no fue así. Nos elegimos mutuamente" señalaba Tamara antes de contar cómo conoció a la madre gestante.

VER GALERÍA

"Yo contacté con una agencia y la gestante te conoce, a ella le pasan un informe mío y de mi pareja, y a la inversa, y me apetecía conocerla. Nos vimos a través de una videollamada, nos aceptamos y comenzamos el proceso” relató Tamara. "El proceso judicial estadounidense arranca desde que da positivo el embarazo. El juez en todo momento está pendiente de que se esté cumpliendo todo lo acordado por ambas partes en un contrato. En mi caso no hubo compensación económica. Yo pague los gastos del embarazo y los medicamentos" explicó.

VER GALERÍA

- EXCLUSIVA: Ana Obregón y la sonrisa que lo dice todo

- Ana Obregón sigue desde Miami pendiente de las informaciones sobre ella

"Yo fui antes del parto. Me fui con ella y con sus hijas de compras. En el parto estaba su marido, su suegra y sus hijas ¿Tú sabes cómo lloraba? Eso es precioso. Cuando el bebé nace, en mi caso, te lo dan a ti. Nació y me puse a Shaila en el pecho", contó la influencer. “La madre soy yo y ella es la gestante'' puntualizaba.

“Aquí se dice "madre es la que pare". No, madre y padre son los que educan, cuidan y dan amor Y no hablo de la gestación subrogada, sino en general. Condeno que haya gente que esté obligada a esto, pero, ¿por qué si yo quiero prestarte mi útero no puedo?” acaba diciendo Tamara.