Tras una semana muy difícil, Eva González recupera la sonrisa junto a su hijo Cayetano disfrutando del circo

Eva González (42) ha disfrutado de una divertida tarde de circo en la mejor de las compañías, su hijo Cayetano, que hace escasos días celebraba su quinto cumpleaños. Un espectáculo que tiene un gran significado para la presentadora de Se llama copla, ya que fue el último plan que hizo justo antes del parto de su pequeño. "Hace poco más de cinco años fui al Circo del Sol, estaba ya con contracciones y ese mismo día nació Cayetano. Hoy hemos vuelto, los dos solitos en un plan de madre e hijo. No os podéis imaginar la de emociones que he sentido al verlo tan mayor, cuando para mí todo ha sido un abrir y cerrar de ojos", ha escrito en sus perfiles sociales junto a una tierna imagen en la que le daba un beso en la mejilla al niño.

Un show, que, a buen seguro, habrá sacado una sonrisa a la exmodelo en una semana especialmente complicada para ella. La publicación del libro de memorias de Lucía Rivera, hija mayor del torero, causaba una gran controversia y ponía el foco sobre Eva, ya que la joven aseguraba nunca tuvieron buena relación. "Mi padre luchó por mí. Como era de esperar, rehizo su vida con otra mujer, quien, al principio, solo disimuló su desagrado hacia mí", confesaba en las páginas de su autobiografía la primogénita de Blanca Romero. Unas duras palabras sobre las que la exmaniquí sevillana ha preferido no pronunciarse.

De la misma manera, Eva recordaba con nostalgia el 20 aniversario de su coronación como Miss España. Una celebración agridulce porque su querido padre, Manuel, ya no está a su lado. "Gracias a esta oportunidad y a la gente que ha creído en mí a lo largo de este camino no he parado de trabajar. Ojalá la última fotografía se pudiese repetir", expresaba haciendo referencia a un retrato en el que su progenitor la miraba con orgullo mientras recibía su corona de reina de la belleza.

La nueva vida de Eva

Hace cinco meses, ¡HOLA! publicaba en exclusiva la separación de Eva González y Cayetano Rivera tras siete años de matrimonio y seis de noviazgo. Desde entonces, la presentadora ha estado completamente volcada en el cuidado de su niño, al que ha definido como "fuerte, tierno, justo, empático y resiliente". El pequeño es el gran amor de su vida y por él sigue manteniendo una estrecha y cordial relación con el diestro, con el que ha coincidido en eventos escolares y fechas señaladas como la cabalgata de los Reyes Magos.

En lo referido al terreno profesional, Eva ya se prepara para el estreno de la octava temporada de La Voz Kids en Antena 3, donde ejercerá de maestra de ceremonias. Un formato que siempre la consigue emocionar por el enorme talento de los pequeños artistas y donde coincidirá con Aitana, Sebastián Yatra, Rosario Flores y David Bisbal, los coaches.