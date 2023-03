Así se gasta Georgina Rodríguez 27.500 euros en una mañana de compras

Por fin se ha estrenado la segunda temporada de Soy Georgina y si hay algo que queda claro es que la moda tiene un papel protagonista en la vida de la modelo. Aunque tiene un vestidor realmente espectacular que está repleto de ropa, zapatos, bolsos, joyas y todo tipo de complementos, la novia de Cristiano Ronaldo reconoce que siente debilidad por las compras y le encanta estar al tanto de las últimas tendencias. En uno de los capítulos de su reality, vemos a Georgina disfrutando de un día de shopping con sus amigos durante sus vacaciones de verano en Cerdeña.

"Ir con 'Las Queridas' de compras es buena influencia por un lado pero menos buena influencia por otro, porque todo siempre les viene bien", confiesa la influencer. Nada más entrar en la tienda, a Georgina le gusta todo y empieza a mirar todos los expositores, percheros, estanterías... "Ya empiezo", dice provocando la risa de sus amigos. "Cuando ella va de compras es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera", afirma Mamen Morales mientras la modelo no deja de coger prendas y más prendas. "O no compra nada o lo compra todo, no tiene término medio", bromea su amigo Iván García, que reconoce que: "Últimamente está tan guapa... todo le queda bien".

Un detalle curioso es que Georgina nunca se prueba la ropa en las tiendas. "No le gusta probarse porque no le da la gana. ¿Le gusta la ropa? Se la compra. Luego en casa a lo mejor le queda bien o no, pero tiene una potra... lo que se compra encima es que le queda bien", afirma Mamen.

La modelo se enamora de varios conjuntos de ropa, pero especialmente de un chándal gris de cashmere que cuesta casi 7.000 euros. Georgina se queda en shock al escuchar la cifra, de hecho, muy a su pesar finalmente decide no llevárselo. "No se lo compró con todo el dolor de su corazón, ¡porque estuvo todas las vacaciones acordándose del chándal", cuenta Iván. "¡Amo los chándals sobre todas las cosas y creo que es la pieza que más uso", reconoce la modelo.

Después de revisar toda la tienda y elegir lo que quería comprarse, incluyendo varias cosas para Cristiano Ronaldo, la influencer se dirige a la caja para pagar. "Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... Que me digan ahora cuánto es la broma". Para hacerlo más divertido, 'Las Queridas' deciden hacer una porra para ver quién adivina la cifra total.

Los dependientes de la tienda se ponen a sumar el precio de todas las etiquetas y finalmente el gasto asciende nada más y nada menos que a 27.515 euros. Quien más se aproximó fue Elena Pina, una de las mejores amigas de Georgina que siempre la acompaña alrededor del mundo, pero Iván cuenta lo que sucedió finalmente. "¡Te ha salido más barato de lo que pensabas!", dice el colaborador de televisión, que en el vídeo desvela que la modelo terminó devolviendo algunas cosas, así que el importe fue un poco más bajo. "Yo dije 23.000 así que no andaba lejos... Ella acertó pero luego, claro, devolvió prendas así que el que más se acercó fui yo. Chica, a ver, hay que asumirlo".