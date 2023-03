La historia con final feliz del gato que apareció en casa de Georgina que implica a un futbolista que no es Cristiano

La entrevista de Georgina Rodríguez en El Hormiguero dejó muchos titulares y momentazos que han sido muy comentados. Uno de ellos tuvo que ver con la historia que contó sobre un gato que se encontraron hace unos días y que se había quedado a vivir con ellos: "El otro día estábamos de paseo por La Finca y un gato se unió a nosotros. Vino a nuestra casa y no se ha ido desde entonces. Le hemos puesto agua, comida y una manta". La modelo española, de 29 años, explicó que no sabían si tenía dueño pero que ya se había convertido en un miembro más de la familia.

Pues bien, gracias a lo que contó en el programa de Pablo Motos, finalmente han aparecido sus verdaderos dueños y son nada más y nada menos que el exfutbolista Fernando Torres y su mujer, Olalla Domínguez. Así lo ha desvelado la propia Georgina en sus redes sociales, donde ha publicado esta foto de sus hijos Mateo, Eva y Alana Martina jugando con el gato en una de sus habitaciones.

"Gracias a mi aparición estelar de ayer... ha aparecido la familia del gatito que se refugió en mi casa", ha escrito mencionando al que fuera jugador del Atlético de Madrid y a su mujer.

Durante su entrevista en El Hormiguero, Georgina explicó la situación tan extraña que vivieron con el gato una noche cuando el animal, que se encontraba en el jardín, apareció en su cama en medio de la noche. "No sabíamos cómo había entrado", dijo reconociendo que tanto ella como sus hijos habían pasado miedo. "Escribí a una persona que trabaja en casa y le pedí por favor que lo sacara", contó.

Georgina confesó que no era "un gato callejero cualquiera" y Pablo Motos añadió que, evidentemente, estaba claro que estaba acostumbrado a estar con gente. "Igual se ha cansado de la otra familia y ha dicho, me voy con Cristiano y Georgina que están aquí al lado", dijo el presentador provocando la risa de todos. "Está ahí siempre, ahora no sale de la cocina. Nos ha elegido y a mí me da pena... Pero es raro que entre en casa y busque las camas", comentó la modelo.