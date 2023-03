Anita Matamoros responde: ¿asistirá a la boda de su padre?

Loading the player...

Anita Matamoros no se lo ha pensado dos veces y ha asitido al estreno del pódcast 'Entre el cielo y las nubes' de Laura Escanes, celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid, para apoyar así a la 'influencer'. Minutos antes de dar comienzo la presentación, la hija de Kiko Matamoros ha asegurado que siente una gran admiración por la ex de Risto Mejide. Anita, que lleva años sin mantener relación con el conocido colaborador de Telecinco, ha salido al paso con una significativa respuesta cuando los periodistas le han preguntado si piensa asistir o no al enlace de su padre con Marta López el próximo 2 de junio en Madrid. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

Anita Matamoros desvela el problema de salud con el que ha empezado los 22 años

Kiko Matamoros, visiblemente emocionado por las bonitas palabras de apoyo que le dedican sus hijos