Anita Matamoros desvela el problema de salud con el que ha empezado los 22 años

Anita Matamoros está de celebración. La hija menor de Kiko Matamoros ha cumplido 22 años en un momento muy bonito de su vida que, sin embargo, se ha visto enturbiado por un problema de salud. "Tengo una hernia en las cervicales", ha explicado tras asistir a una cita con el traumatólogo después de hacerse una resonancia y una radiografía para revisar el dolor que tenía desde hacía tiempo. "Pero me han dicho que no me opere, que siga cuidándome, yendo al fisio y que me evite lo que sé que me hace daño en el cuello", ha compartido la influencer cuando solo quedaban unas horas para terminar la vuelta al sol.

Anita Matamoros ha añadido que el próximo mes de enero tendrá que hacerse las pruebas de nuevo para ver si no ha empeorado su hernia, que le lleva causando dolor en la zona cervical desde hace tiempo. Pero por el momento, es el momento de que disfrute de sus 22 años, que empezó de la mejor manera con una pasta carbonara y una copa de vino. Una de las primeras en felicitarla después de su pareja, con quien vive, ha sido su madre, Makoke, que con una fotografía de la playa escribía: "Por un abrazo eterno, como eterno es nuestro amor, hoy te felicito y agradezco que me hagas la persona más feliz del mundo, desde el día que llegaste", ha escrito la colaboradora televisiva. "Tu existencia es mi felicidad, te quiero con locura, mi niña", ha añadido con muchos corazones.

La carrera de Anita Matamoros como creadora de contenido va cada vez mejor. Con 700.000 seguidores, la joven estudió para especializarse en "empresas de moda, comunicación y nuevos medios", es decir, tiene los conocimientos necesarios para triunfar. Además, su personalidad y manera de expresarse hacen las delicias de sus fans, que tienen muy en cuenta sus consejos en cuanto a moda y belleza. Más allá de lo profesional, la vida personal de la influencer está atravesando también un momento muy dulce.

Anita prefiere llevar su relación en la más estricta intimidad, incluso en las redes sociales, pero sale desde el pasado verano con Nacho Santandreu, un empresario 16 años mayor que ella. Previamente había anunciado a sus seguidores que había roto con David Salvador, con el que había estado saliendo durante tres años, pero tal y como explicaba entonces y también ha reiterado más recientemente, su intención es mantener su vida personal lejos del ojo público.

Su intención de mantener el noviazgo en privado no significa que Anita busque esconder su romance, puesto que hace solo unas semanas fue fotografiada en las playas de Marbella junto a Nacho. Las imágenes se tomaron durante una primera escapada del verano en la que la pareja se reunió con Laura M. Flores y Diego Matamoros, hermanos de la influencer, y algunos amigos comunes. Entre los planes que disfrutaron hubo momentos en familia, baños, moda y gastronomía de lujo en Leña de Dani García.