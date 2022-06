En familia y luciendo tipazo, Anita Matamoros comienza sus vacaciones feliz y enamorada

Las vacaciones ya han empezado para Anita Matamoros, que se ha desplazado a su primer destino del verano con familia. La influencer se ha ido a Marbella, donde ha disfrutado de los primeros días de playa en compañía de su familia... y su chico. Ha estado acompañada por sus hermanos, Laura M. Flores y Javier Tudela, que estaba con su hijo que ha cumplido su primer año de vida. También ha compartido el tiempo con algunos amigos, y hemos visto a la hija de Kiko Matamoros ha presumido de tipazo en bikini, pasado tiempo con los suyos y con su perro Camilo, al que se han llevado como uno más. Además, también ha estado su novio, Nacho Santandreu, un empresario 16 años mayor que ella con quien sale desde 2021 y con el que celebra un año de amor esta misma temporada estival.

Anita prefiere llevar su relación en la más estricta intimidad y no es habitual que se la vea con su pareja. De hecho, en la vuelta a Madrid, que hicieron juntos y en coche este mismo lunes, la influencer desveló que en sus redes sociales apenas muestra la mitad de su vida: "Hay muchas cosas que no enseño o que no sé cómo transmitirlo", ha comentado. Nacho aún tiene pendiente aparecer en una de las fotografías de la joven, que sí comparte sus rutinas, sus looks, su maquillaje... Según contaba la hermana de Laura M. Flores, llegaron la pasada semana y estuvieron tan ocupados al principios que iban a disfrutar con tranquilidad de las primeras horas de la jornada para ir a la playa un último rato.

Entre los planes que disfrutaron hubo, además de piscina, playa y momentos en familia, gastronomía de lujo en Leña de Dani García, que tiene uno de sus restaurantes precisamente en Marbella. Para ello Ana no ha hecho más que lucir lookazos que ha ido compartiendo con sus seguidores: desde un espectacular maxivestido de leopardo hasta uno mini (que ella misma cortó) de tipo red y dos pared de bikinis blancos con los que potenciaba su bronceado y su precioso tono de pelo rubio.

La noticia de que Ana Matamoros estaba de nuevo enamorada llegaba el pasado verano. Previamente había anunciado a sus seguidores que había roto con David Salvador, con el que había estado saliendo durante tres años. Entonces explicó que no era su deseo hacer pública el aspecto más íntimo de su día a día: "Siempre digo que expongo mi vida pero hay un gran porcentaje que me lo quedo para mí y que así seguirá siendo. En este caso no es solo mi vida sino que también la de él, por eso os pido mucho amor y respeto. Os lo contaré como en su día compartí que estábamos juntos", comenzaba contando la influencer, que aprovechó para confirmar su ruptura sentimental con el empresario que está detrás de Tasty Poke, una cadena de comida hawaiana con varios locales en Madrid. Sin embargo, por el momento no ha querido anunciar su nueva relación y aunque no la ha hecho pública oficialmente tampoco tiene problema en dejarse fotografiar ni se esconde.