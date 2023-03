Todo lo que sabemos de la gran boda de Teresa Baca y Álvaro Torres en Sevilla

La cuenta atrás para el día más especial de Teresa Baca y Álvaro Torres Calderón ha comenzado. A falta de tan solo cuatro días para que la modelo y periodista, que el próximo mes de abril soplará las velas de su 38 cumpleaños en un inmejorable momento personal y profesional, y el ejecutivo del mundo del fútbol pasen por el altar para darse el 'sí, quiero' este 25 de marzo, la pareja ya está deseosa por que comience su gran fiesta del amor. De los preparativos, a la puesta a punto de la novia, pasando por la ubicación elegida, el vestido o los asistentes, repasamos todo lo que sabemos de este esperado enlace.

Mes y medio después de celebrar la tradicional petición de mano arropados por sus familiares y su círculo más íntimo, un día repleto "de felicidad y amor" que Teresa compartió con sus seguidores, la feliz pareja ya ultima los detalles para su boda. Una jornada que promete ser tan romántica como aquella fiesta, en la que Álvaro hincó rodilla y pidió matrimonio a la maniquí, entregándole un nuevo anillo de compromiso: un zafiro rodeado de brillantes de Orobriz Plus. Por su parte, ella, que dice estar en una nube por haber encontrado al compañero de viaje ideal, hizo lo propio con un exclusivo reloj de la firma IWC Schaffhausen.

La ceremonia que sellará su amor llega tres años después de iniciar su historia y se celebrará por lo civil, puesto que Álvaro está divorciado. Además, es padre de dos niñas, Marta y Lola, de 10 y 13 años, con las que su futura mujer tiene una estupenda relación. Tras hacer su promesa más significativa, los protagonistas del día y sus invitados asistirán a una misa de acción de gracias que se oficiará dentro de la misma finca. El motivo no es otro que el hecho de que ambos comparten valores y son creyentes: "Más adelante nos gustaría casarnos por la Iglesia", reconocía Teresa a ¡HOLA! en una entrevista reciente en la que habló de su intención de volver casarse más adelante de ese modo, cuando Álvaro obtenga la nulidad de su primer matrimonio.

La finca, ubicada en Sevilla

La finca que Teresa Baca y Álvaro Torres han elegido para su paso por el altar no podía estar en otro lugar que en Sevilla. La ciudad natal de la comunicadora es, tal y como ella misma nos confesó, su mejor vínculo con su futuro marido. En Sevilla comenzó su romance y en Sevilla, concretamente dando un paseo en barco por el Guadalquivir, Álvaro se arrodilló estas Navidades. Fue allí donde el socio de la agencia de representación YouFirst le entregó la sortija de compromiso de oro blanco, brillantes y cuatro rubíes.

La fecha, un día muy especial

Aunque la pareja ha tenido tan solo cerca de tres meses para organizar todos los preparativos de una boda de tal envergadura, los motivos por los que eligieron el último sábado de marzo para su enlace son de peso. Para empezar, Teresa tenía claro que no quería estar un año entero inmersa en los planes de esta jornada, por lo que agilizó todo lo máximo posible. Además, el 25 de marzo es el día en que Guillermo, el padrino y hermano mayor de Teresa, contrajo matrimonio tres meses después de su pedida y, por si todo eso no fuera suficiente, hay otra razón por la que este fin de semana es el momento adecuado. Hay parón en La Liga de fútbol "y es el que mejor nos venía", nos comentó: "Queríamos que pudieran venir todos nuestros invitados, la gente que queremos, las personas que son importantes para nosotros".

La lista de invitados, glamour y dos grandes ausencias

Aunque poco se sabe sobre los asistentes a la cita, la novia, que compagina su faceta en el mundo de la moda con su trabajo de reportera en Disfruta Madrid, de Telemadrid, ya nos adelantó que al enlace asistirán populares personalidades del mundo de la moda, de la televisión y del fútbol, además de sus familiares y amigos más íntimos. "Todavía me tienen que confirmar muchos invitados, hasta el día de la boda no voy a saber quién viene y quien no", dijo la semana pasada durante el evento celebrado con motivo del 50 cumpleaños de Julio Iglesias Jr. Por el trabajo de Álvaro, que también es director general de fútbol a nivel mundial de su agencia, se espera que acudan jugadores de equipos de la talla del Real Madrid, club al que lleva vinculado toda la vida, pues su abuelo formaba parte de la directiva del Santiago Bernabéu, del Paris Saint-Germain y de otras grandes formaciones con las que trabaja.

Si bien es todo entusiasmo y felicidad de cara al 'sí' más importante de sus vidas, en el evento habrá dos grandes ausencias: las figuras paternas de ambos, que han fallecido recientemente. Mientras que Teresa perdió a su progenitor, el empresario Guillermo Baca Astolfi, en 2021 tras una larga enfermedad, Álvaro tuvo que despedirse del suyo hace tan solo unas semanas. Aun así, la modelo está convencida de que ambos están orgullosos de ellos.

VER GALERÍA

El vestido y los tratamientos 'beauty'

Si hay un sueño que Teresa ha tenido desde siempre, ese ha sido vestirse de blanco. Por eso, además de esperar con entusiasmo la llegada del gran día, una jornada que estará marcada por su toque personal, desea enfundarse en su vestido. Se trata de un diseño que le han confeccionado Antonio y Fernando García, con quienes tiene una gran relación de amistad y, como ella misma les define, "unos número uno en el mundo de las novias" y "expertos en sacar lo mejor de cada mujer". Tal y como ella misma ha adelantado, será un modelo clásico y sencillo, pero con mucha personalidad y diferente.

En cuanto a los tratamientos 'beauty', hoy mismo ha visitado la Clínica Londres, un centro estético con más de 25 años de experiencia en el que ha aprovechado para relajarse. "¿Lo mejor para los nervios? Mimarse y cuidarse la piel", ha confesado visiblemente emocionada en su perfil social, donde está a punto de alcanzar los 50.000 seguidores.

