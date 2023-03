Ingrid Asensio, encantada con su faceta de abuela a los 48 años, cuenta cómo es su nieta Micaela

Micaela, la primera nieta de Ingrid Asensio y Fernando Sanz, tiene ya dos meses y medio de vida. La pequeña, primogénita de Ingrid Sanz y su novio Ilies Hassaine Daouadji, delantero canario del Rayo Vallecano B, vino al mundo el pasado 5 de enero, y la presentadora no puede estar más contenta con su nueva faceta. "Me encanta la palabra abuela", asegura. Durante la presentación de la colección de Silvia Fernández, Ingrid ha hablado sobre esta nueva etapa, comentando cómo es Micaela y cómo lo está viviendo la familia. Además, ha revelado cómo es Fernando como abuelo. Dale al play y no te lo pierdas.

-Ingrid Asensio, una superabuela de 48 años, posa con su hija Ingrid y su primera nieta Micaela