El atleta Quique Llopis recibe el alta tras su aparatosa caída y se pronuncia sobre la polémica reacción de sus rivales

El atleta valenciano Quique Llopis, de 22 años, ha recibido el alta hospitalaria tras la aparatosa caída que sufrió el pasado domingo en la final de los 60 metros vallas del Campeonato de Europa disputado en Estambul, Turquía. Llopis perdió el equilibrio y se cayó al suelo, dándose un terrible golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento. Durante unos minutos fue explorado por los servicios médicos en la propia pista y posteriormente fue evacuado en camilla a un hospital de la ciudad turca. Allí le hicieron varias radiografías y un TAC para descartar que hubiera lesiones neurológicas u óseas.

Afortunadamente, todas las pruebas salieron bien, pero en un primer momento "nos temimos lo peor", según confesó a TVE Raul Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo. "Pensamos que se había tragado la lengua", añadió. Sus compañeros españoles, Ben y Meechal, también se llevaron un buen susto. "Nos quedamos de piedra, cuando le pusieron la manta pensamos en algo complicado".

Llopis, que ha aterrizado este martes en el aeropuerto de Manises, recuerda "estar en el aire, caer y ya obviamente nada más". Todavía no ha visto su caída, pero tiene secuelas que le hacen no olvidarse de ella, como una notable herida en la ceja, el oído taponado y la cabeza dolorida.

Este accidente ha generado un gran debate por la reacción del resto de atletas que competían en la final. Ninguno se acercó a comprobar cómo se encontraba Llopis tras la caída, pero el deportista valenciano no quiere entrar en polémicas. "No he visto nada, me lo han comentado y yo creo que en las vallas todo el mundo sabe que se caen muchos atletas y creo que no se dieron cuenta y ya está, no le quiero dar más importancia", ha declarado en el periódico Las Provincias.

El suizo Jason Joseph, ganador de la prueba, celebró su medalla de oro como si no hubiera pasado nada en la pista. Su actitud fue tan criticada que ha pedido disculpas a Llopis. "Lo primero es lo primero. Siento no haber comprobado que estabas bien. Me dejé llevar por el momento, estaba totalmente abstraído de lo que me rodeaba. Espero que estés bien, te veo en las competiciones al aire libre", le ha dicho.