Jesús Álvarez decepcionado con TVE tras su jubilación: 'Me han obligado a marcharme'

El periodista y reportero Jesus Álvarez ha visto cómo su carrera profesional ha tocado a su final, pero no como él se había imaginado. Tras 47 años trabajando en TVE el pasado 22 de febrero el comunicador se despedía de los telespectadores muy emocionado y tras la proyección de un video recopilatorio de su trayectoria, en la que se destacaba su trabajo como reportero, su paso por Estudio Estadio o por Estadio 2 y hasta en Mira quién baila. Sin embargo, este inesperado adiós ocultaba un secreto, que ahora Jesus Álvarez ha decidido sacar a la luz.

El periodista, que cumplió 65 años justo el día de su despedida, ha querido dejar claro que su marcha no ha sido voluntaria. "Me jubila TVE, no me jubilo yo”, ha declarado Álvarez en una entrevista con Pronto. "Un periodista lo es hasta la muerte. Quiero seguir haciendo cosas, algo que no me han dejado hacer en TVE, donde ni tan siquiera han querido escuchar mis proyectos", ha recalcado el comunicador.

"En esta empresa, la casa está por encima de las personas", ha subrayado el periodista, quien no ha dudado en poner de manifiesto que se quedó "perplejo cuando me obligaron a jubilarme". "Me siento defraudado, no han tenido en cuenta todo lo que he dado a esta casa", ha declarado molesto Álvarez, quien ha día de hoy no siente "pena" por su adiós.

A pesar de que el periodista es consciente de que el Convenio de la Cadena Pública obliga a jubilar a sus empleados a los 65 años, siempre que tengan ya 35 años cotizados, lo que le ha dolido al veterano reportero han sido las formas en el que le han cerrado las puertas de lo que él consideraba su segunda casa.

"Le envié un mensaje a Elena Sánchez, presidenta de RTVE, que es amiga mía de toda la vida y todavía estoy esperando contestación" afirmaba Jesús. Sin embargo, los buenos recuerdos y todo lo vivido pesan más que este feo final y reconocido periodista ha acabado asegurando que les guarda ningún tipo de "rencor".