María Pombo y Pablo Castellano regresan de su 'babymoon' deseando reencontrarse con el pequeño Martín

María Pombo (28) y Pablo Castellano (36) han puesto punto y final a su maravillosa babymoon (una luna de miel que se celebra en el ecuador del embarazo) en Cancún (México). El matrimonio ha aterrizado en Madrid con una gran sonrisa en la cara y con un magnífico bronceado, ya que, durante cinco días, han estado disfrutando de las cálidas temperaturas del clima caribeño, deliciosas comidas y muchas horas de playa, uno de los planes favoritos de la influencer. "Ha sido un viaje increíble, aunque ha sido breve para ir tan lejos, pero nos lo hemos pasado muy bien", ha relatado la creadora de contenido haciendo gala de su característica simpatía.

VER GALERÍA

Además, en este trocito de paraíso terrenal el matrimonio ha podido sentir por primera vez las pataditas de Vega, su segunda hija que llegará al mundo el próximo mes de julio. La fundadora de Name The Brand ha confesado que está teniendo un embarazo muy plácido, puesto que más allá del cansancio propio del primer trimestre o algún antojo de chocolate, no está experimentado ningún tipo de molestia o complicación. "Estoy muy bien. Estoy teniendo mucha suerte".

María Pombo: 'Ha sido un embarazo muy buscado, pensaba que no iba a volver a ser madre por mi enfermedad'

VER GALERÍA

María y Pablo están viviendo con gran ilusión está dulce espera y ya han definido a la pequeña que viene en camino como "el segundo milagro más bonito", puesto que la empresaria padece esclerosis múltiple y temía que por su enfermedad no se pudiera volver a quedar en estado. Por fortuna, han cumplido el deseo de ampliar su familia y Martín, su hijo de dos años, recibirá este verano el mejor de los regalos: una hermana con la que compartir la vida.

VER GALERÍA

El niño, que con su carácter risueño y alegre hace las delicias de todos los que le rodean, no ha viajado en esta ocasión con sus padres, pero, tal y como la influencer ha explicado, lo ha pasado en grande en compañía de sus abuelos y tíos. "Está encantado con mi familia en el pueblo y con su abuela paterna. Él no nos ha echado nada de menos a nosotros", bromeaba.

Las imágenes más divertidas de Martín, el hijo de María Pombo, alucinando con los 'caballitos' de Marc Márquez

VER GALERÍA

Una nueva generación de baby-influencers

Vega se va a unir al nutrido grupo de bebés influencers, puesto que muchas compañeras de profesión y amigas han sido madres casi a la misma vez. Este mes de febrero, nacía Patricio, el segundo vástago de María Fernández Rubíes, uniéndose a Nico, de dos años y gran amigo de Martín. De la misma manera, Marta Pombo, hermana mediana de María, se estrenaba en la aventura de la maternidad en noviembre de 2022 con Matilda. Por su parte, María García de Jaime y Tomás Páramo son padres de Tommy, de seis años, y Catalina, que cumplirá dos este mes de abril, y, además, este mes de marzo amplían su hogar dando la bienvenida al pequeño Federico.

El tatuaje lleno de significado que se ha hecho Marta Pombo para recordar una fecha muy especial