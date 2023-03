La emoción de María Pombo al sentir las primeras pataditas de su hija Vega

María Pombo (28) está disfrutando de unas maravillosas vacaciones en México junto a su marido Pablo Castellano. La pareja ha denominado este viaje como babymoon (una luna de miel en el ecuador del embarazo), puesto que la influencer se encuentra esperando a su segunda hija, que está previsto que llegue al mundo el próximo 16 de julio. Precisamente, en este paraíso terrenal la niña ha querido regalar a sus orgullosos papás unas pataditas que han llenado de ilusión a la creadora de contenido y al empresario. "Hemos sentido los primeros movimientos de Vega. Por fin", ha expresado emocionada María junto a una fotografía en la que su esposo le toca su cada vez más abultada tripita.

Y es que María y Pablo han definido la llegada de la pequeña como "el segundo milagro más bonito de nuestra vida", puesto que la fundadora de Name The Brand sufre esclerosis múltiple y pensó que por su enfermedad no podría volver a quedarse embarazada. Por fortuna, han podido cumplir su deseo de ampliar la familia y en breves Martín, de dos años, recibirá en casa a su querida hermanita.

La influencer hace partícipe a su comunidad de seguidores, formada por casi tres millones de personas, de los avances de su estado de gestación. Aunque los primeros meses se encontraba algo cansada, asegura que está teniendo un embarazo bastante placentero marcado por algunos antojos dulces, como el chocolate. Además, ha explicado que todas las revisiones y ecografías están saliendo correctamente, e, incluso, se atreve a sacar parecidos entre sus retoños. "Esa boca les hace definitivamente hermanos e hijos de Pablo Castellano", bromeaba.

Antes de volver a la rutina el matrimonio podrá disfrutar de varios días más de desconexión y playa, uno de los planes favoritos de María. Además, como buen referente de estilo la creadora de contenido madrileña está dejando a sus seguidoras grandes dosis de inspiración veraniega para cuando suban las temperaturas con looks relajados, llenos de colorido, en los que los estampados cobran especial protagonismo y en los que están presentes tendencias como el patchwork o el crochet.

Una nueva generación de baby-influencers

Vega se va a unir al nutrido grupo de bebés influencers, puesto que muchas compañeras de profesión y amigas han sido madres casi a la misma vez. Este mes de febrero, nacía Patricio, el segundo vástago de María Fernández Rubíes, uniéndose a Nico, de dos años y gran amigo de Martín. De la misma manera, Marta Pombo, hermana mediana de María, se estrenaba en la aventura de la maternidad en noviembre de 2022 con Matilda. Por su parte, María García de Jaime y Tomás Páramo son padres de Tommy, de seis años, y Catalina, que cumplirá dos este mes de abril, y, además, este mes de marzo amplían su hogar dando la bienvenida al pequeño Federico.

