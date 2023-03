¿Una pista sobre su boda? El minivestido lencero de Becky G ¡con velo incluido!

Tras seis años de noviazgo, Sebastian Lletget pidió matrimonio a Becky G el pasado mes de diciembre con una romántica pedida en un muelle, con el mar como telón de fondo, un enclave con mucho significado para ellos. Ambos están viviendo un momento mágico en sus vidas tanto a nivel profesional como a nivel personal. La cantante ha acudido a la gala de los Billboard Women in Music Awards con un espectacular vestido lencero que ha acompañado con un velo, ¿será una pista sobre cómo será su vestido de novia?.

Han sido los propios protagonistas quienes contaron la noticia de su compromiso y la felicidad que sienten. Lo hicieron compartiendo varias imágenes de cómo ocurrió ese mágico momento que marca un antes y un después en su historia de amor. En ellas, el futbolista se arrodilla para pedirle matrimonio a la cantante con un espectacular anillo. De momento no han puesto fecha a su enlace pero Becky G ha acudido a la gala de los Billboard Women in Music Awards, con un estilismo que puede que deje entre ver cómo le gustaría que fuese su vestido de novia. Ha deslumbrado en el photocall con esta vestimenta de color azul. Un vestido mini con encajes negros que deja entre ver su figura diseñado por Nicolás Jebran que acompañó con un velo transparente finalizado con encaje negro. Un accesorio que podría ser una indirecta a su compromiso y futuro enlace, dejando entre ver que el velo puede ser una de sus opciones en el día de su boda.

Durante el evento también confesó que de momento no tienen una fecha escogida: "Este es un año muy ocupada en mi agenda. Y mi chico está en temporada, oficialmente, así que estamos enfocados, en modo carrera, apoyándonos mutuamente". De hecho, ha reconocido que quiere disfrutar al máximo de su etapa como 'chica comprometida' antes de casarse: "Me hizo la gran pregunta y realmente no lo esperaba, todos decían: '¡Sabías que esto vendría!' Yo estaba como, '¡Lo juro por Dios, no tenía idea!' Así que todavía estoy como en esa nube nueve de todo".

A pesar de no tener un día fijado en el calendario, la artista desveló algunos detalles imprescindibles que no pueden faltar en este día tan importante para la pareja: "A los dos nos encantan los mariachi. Lo cual es gracioso, porque él es argentino y no necesariamente creció escuchando música mexicana original, como el mariachi. ¡Pero a él le encanta! Realmente le encanta. Es un mexicano honorario, seguro". También tiene claro qué comida van a servir en el banquete: ¡un asado!, porque tal y como ha confesado Becky G, es una de sus comidas favoritas. Eso sí, lo más importante para los prometidos son sus familias y no puede faltar ninguno de los miembros de sus seres querido s.

