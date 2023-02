Enrique Bunbury desvela qué le obligó a retirarse de los escenarios

Hace justo un año Enrique Bunbury anunciaba que se retiraba de los escenarios por un problema de salud que le afectaba directamente a la voz. "Desde el momento que salgo de mi casa, un compendio de síntomas y dolores me acompañan. Mi garganta se cierra e irrita. Lo que normalmente era un placer y un deleite, se ha ha convertido en un fuente de inmenso dolor y sufrimiento", confesó entonces el exlíder de la mítica banda Héroes del Silencio. Ahora, tras un sinfín de pruebas, ha dado con el motivo de dicha afección.

VER GALERÍA

En una entrevista reciente con The Associated Press, el cantante y compositor zaragozano, de 55 años, ha revelado que ha desarrollado una intolerancia al glycol, un químico presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en los conciertos. "Es un alivio saber lo que te ocurre. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría", ha declarado.

VER GALERÍA

Los síntomas que padecía el artista por dicha intolerancia se manifestaban con mayor virulencia por la noche. "Tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo", ha recordado en la citada entrevista. Además, lo que más le extrañaba es que esas molestías solo aparecían cuando se subía a un escenario. Cuando grababa discos o ensayaba en su estudio no tenía ningún problema.

VER GALERÍA

Nuevo disco

En este tiempo que ha estado sin dar conciertos, Bunbury se ha centrado en el trabajo. Acaba de lanzar Invulnerables, el primer 'single' de un disco que verá la luz el próximo 26 de mayo, y el 15 de marzo publicará su segundo libro de poesía titulado MicroDosis. "Ha sido una época bastante traumática y frustrante para mí, que de alguna forma he salvado gracias a la creación", ha reconocido. Sus seguidores esperan que ponga fecha a la nueva gira, pero él todavía no se ha pronunciado al respecto.

VER GALERÍA

Bunbury ha definido su etapa sin actuar como "bastante traumática y frustrante". Afortunadamente, tiene una gran familia en la que apoyarse. El cantante comparte su vida con la fotógrafa zaragozana Jose Girl, con quien se casó en una discreta ceremonia celebrada en Tepoztlán, México, en 2012. El matrimonio tiene una hija, Asia, de 11 años.

Loading the player...

Conoce a la familia de Enrique Bunbury