La contundente respuesta de Carmen Lomana a las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada

La polémica entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada continúa en boca de todos. La socialité y la diseñadora se han enfrascado en un partido de tenis y, cuando una habla, la otra responde y viceversa. La empresaria ha respondido de manera contundente a las últimas declaraciones de la modista de este viernes en el Deluxe, en las que decía que nunca habían sido amigas y que, incluso, le había llegado a bloquear del móvil. Además, Ágatha se despachó a gusto enseñando varios mensajes privados de la socialité. Ahora, Lomana ha contestado y se ha mostrado muy dolida por las mentiras, que según ella, se están vertiendo sobre su persona.

VER GALERÍA

Carmen Lomana recuerda con dolor el día que dijo adiós al gran amor de su vida

Las respuestas de la empresaria se han extendido desde por la mañana, en un espacio radiofónico, hasta la tarde del domingo, en su programa habitual de televisión. Carmen Lomana ha expresado su indignación tras escuchar todas las palabras que salían de Ágatha y que, según ella, le sirven "para que te hagas platós y hagas dinero a mi costa. Yo nunca tendré la vileza que tienes tú", decía molesta en COPE. Además, la socialité le ha lanzado un claro mensaje por haber desvelado sus conversaciones privadas: "Como saque yo los mensajes, se te va a caer el pelo", decía enfadada, tildando sus palabras de "falta de respeto".

VER GALERÍA

Las 20 revelaciones más impactantes de Ágatha Ruiz de la Prada

Carmen Lomana ha resaltado en todo momento que Ágatha no ha dicho otra cosa que mentiras. Aunque ha habido una que le ha dolido de manera especial, concretamente en la que comenta que la empresaria se colaba en sus fiestas para "pillar", cuando, según ella, iba con su marido: "Ella me dijo 'oye, ¿quién es ese tío tan bueno que hay ahí?'. Le dije que mi marido, y ella no tenía ni idea, que era muy estupendo", comentaba, y continuaba diciendo, "yo iba ya pillada, iba con mi amor, del brazo de mi marido que a ti te impresionó".

VER GALERÍA

Descubrimos la cita de Carmen Lomana con un antiguo novio en Marbella

La empresaria también ha contado, ya en el programa de tarde, lo mucho que le ayudó cuando ella se inició en la moda: "En el año 1981, yo acababa de abrir una maravillosa tienda en San Sebastián. Dije, 'la voy a ayudar', y le compré una pequeña colección para venderla en mi tienda. Y no voy a decir si se vendió o no, porque no la quiero humillar ni hacer daño", relataba. "Vino a mi casa a San Sebaestián, a Madrid a mi casa, al roscón ha venido muchos años... Y luego me niega que soy su amiga como San Pedro a Jesús", decía con ironía en Fiesta, y visiblemente más relajada, porque ya no quería "darle más oxígeno" al tema.

VER GALERÍA

Ágatha Ruiz de la Prada debuta en 'Pasapalabra': 'Estoy superasustada'

En un momento dado, Carmen ha recordado lo bien que se lleva con los hijos de Ágatha y los ha calificado como personas "maravillosas". También, ha definido como una "vergüenza" cuando la diseñadora aseguró que iba al plató del Deluxe a "liquidar a Carmen Lomana", algo que la socialité no entiende por qué, según ella, antes se llevaban bien. "Nuestra relación se rompió hace tiempo, porque a Ágatha nunca la puedes llevar la contraria y yo lo hice", zanjaba, asegurando que ella nunca "liquidaría a una mujer".