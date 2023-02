Lo mejor de los Cesar 2023 en París De la espectacular Laetitia Casta a la sorpresa de Brad Pitt: la gran noche del cine francés con sabor español Rodrigo Sorogoyen por 'As Bestas' y Albert Serra con 'Pacifiction', premiados durante la gala donde hubo un incidente aislado con una espontánea sobre el escenario

El Teatro Olympia de París se vestía anoche de gala por la 48ª edición de los Premios Cesar, los reconocimientos más importantes del cine francés que este año han tenido sabor español gracias a dos compatriotas. Una ceremonia donde pudimos ver a las grandes estrellas del celuloide galo, pero también algunos nombres destacados de la industria hollywoodiense. Una cita en la que, además, se produjo un hecho inesperado que obligó a cortar momentáneamente la retransmisión en directo por televisión.

Los escenarios donde se rodó As Bestas, la película ganadora de nueve Premios Goya

VER GALERÍA

Entre las actrices que más deslumbraron sobre la alfombra roja estuvo Lateitia Casta, quien a sus 44 años posaba ante los flashes de los fotógrafos igual de espetacular que siempre. La también modelo acudió acompañada por su marido, el actor Louis Garrel, con quien tuvo su primer hijo en común en mayo de 2021. La pareja, que tiene más descendencia de otras relaciones anteriores, se mostró muy cariñosa en todo momento.

A quien tampoco parece que le afecta el paso del tiempo es a Mónica Bellucci, impresionante con su vestido rojo y un collar de diamantes de Cartier. La diva italiana, encargada de entregar uno de los reconocimientos de la noche, ha sido noticia durante los últimos días tras descubrirse su posible romance con el director norteamericano Tim Burton.

Monica Bellucci y Tim Burton se divierten en un tablao flamenco de Madrid y tenemos todos los detalles

VER GALERÍA

La aparición sorpresa de Brad Pitt en la gala

Como no podía ser de otra forma, el actor estadounidense dejó a todos con la boca abierta y puso al público en pie en el momento que salía al escenario para hacer entrega del Cesar de Honor. El premio a toda una carrera era para el cineasta y productor estadounidense David Fincher, con quien Brad Pitt ha trabajado en las aclamadas Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button.

Durante su speech de presentación, el intérprete ganador de dos Oscar sacó las risas y aplausos de todos los presentes al bromear sobre su amigo, cuando dijo que este era alguien muy perfeccionista: "La leyenda urbana sobre que puede hacer noventa tomas de una misma escena es falsa o inexacta, porque son noventa y dos", señaló con humor.

Algo ha cambiado en el estilo de Brad Pitt, ¿te has dado cuenta?

VER GALERÍA

Rodrigo Sorogoyen y Albert Serra ponen el acento español a los Cesar

As bestas, que viene de arrasar en los Goya con nueve galardones, se ha llevado el Cesar a mejor película extranjera en una categoría donde competía con la belga Close (Lukas Dhont), la polaca EO (Jerzy Skolimowski) y las suecas Triangle of Sadness (Ruben Östlund) y Boy from Heaven (Tarik Saleh).

Con una enorme felicidad en el rostro, su director Rodrigo Sorogoyen recogía el premio y daba las gracias a la Academia de las Artes del país vecino "por dejarnos ser una pequeña parte del cine francés", dijo. Pacifiction, del catalán Albert Serra, también fue protagonista tras conseguir los galardones para su actor protagonista, Benoît Magimel, y a la mejor fotografía.

De 'As Bestas' a 'Cerdita': dónde ver las películas nominadas a los Premios Goya 2023

VER GALERÍA

Incidente tras colarse una activista medioambiental

La noche de los Cesar 2023 coronó al thriller policíaco La Nuit du 12, de Dominik Moll, como la gran triunfadora al llevarse los premios de mejor filme, director y guion adaptado, entre otros. Ceremonia en la que también se vivió un incidente aislado y anecdótico cuando se acababan de entregar las primeras distinciones.

Fue en ese instante cuando una espontánea se coló en el escenario y tuvo que ser expulsada de forma poco ortodoxa por los miembros de seguridad, que se la llevaron tumbada sujeta de pies y manos. La mujer, activista medioambiental, llevaba una camiseta donde podía leerse el siguiente lema: "Nos quedan 761 días", quiso transmitir en relación a la emergencia climática.

VER GALERÍA