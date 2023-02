Brooklyn Beckham sorprende con un enorme tatuaje que se ha hecho con el rostro de Nicola Peltz

Loading the player...

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz están disfrutando de su amor. El pasado nueve de abril, culminaron su amor y se dieron el 'sí, quiero' en la finca familiar del Palm Beach, Florida. Tras los últimos acontecimientos y la demanda del padre de la novia a los organizadores de la boda, el hijo del futbolista acudió a un plató de televisión. Durante la entrevista con Erin Lim Rhodes en de The Rundown, el fotógrafo dejó a todos con la boca abierta tras mostrar su nuevo tatuaje: ¡Se ha dibujado el rostro de su mujer en el brazo!. Eso sí, no es el primer tatuaje que lleva en su cuerpo dedicado a ella. Durante su intervención en la pequeña pantalla también quiso dejar claro el amor que siente por Nicola y el momento tan feliz que están viviendo. ¿Quieres ver todos los detalles del nuevo tatuaje de Brooklyn Beckham con el rostro de Nicola Peltz? Dale al play y no te lo pierdas.

