Santi Millán habla por primera vez de la filtración de su vídeo íntimo: 'Viví todo aquello con mucha angustia'

A finales de junio del año pasado se filtró un vídeo íntimo de Santi Millán. En aquel momento el actor y presentador dijo que se trataba de un delito y que no quería pronunciarse porque no entendía de leyes. Ahora, en cambio, ha hablado por primera vez sobre lo ocurrido en el programa Col·lapse, de la televisión autonómica catalana. "Viví todo aquello con mucha angustia, piensa que me enviaron un mensaje en que me decían que les llamara. Pensé en qué habría pasado... Y, ostras, había un pollo importante. Ahora todo se hace muy grande enseguida, aunque todo ocurre muy rápidamente también. Pero en ese paréntesis tuve que comerme un buen follón", ha declarado.

"Yo ya había salido desnudo. Ya me lo habían visto todo. Me habían visto haciendo el acto en la ficción, pero no es lo mismo. En la ficción lo hacía bastante mejor, pero la realidad siempre es más decepcionante. El hecho de que sea de verdad genera mucho morbo y al final se convierte en un meme", ha dicho. "La mayoría de la gente se pasaba el vídeo para reírse y eso es saludable. El problema es la gente que entra en debates, porque todo es mucho más sencillo que todo esto", ha añadido el conductor de Got Talent.

Santi Millán, de 54 años, ha detallado que "el caso está siguiendo su curso" a pesar de que la justicia "es lenta". Cabe recordar que la divulgación de imágenes de terceros sin autorización supone un delito contra la intimidad y el derecho de imagen, que, según se registra en el Código Penal, está castigado con penas de prisión de tres meses a un año, o con multas de seis a doce meses.

El intérprete también se ha referido a las declaraciones que hizo su mujer, Rosa Olucha, tras la filtración del vídeo. "Fue muy elegante y tuvo mucha clase. Dio una lección a todo el mundo y cortó el rollo", ha manifestado. La esposa del presentador defendió la libertad individual de cada persona y defendió la estabilidad de su matrimonio. "Para los que no lo sepan, y ya lo siento, existen muchos tipos de familia. En la nuestra la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado, y, de momento, ni tan mal", declaró con rotundidad.