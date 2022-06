La respuesta de la mujer de Santi Millán tras la difusión del vídeo del presentador

Este lunes Santi Millán se ha convertido en protagonista involuntario de la jornada debido a la filtración de un vídeo íntimo. Un hecho que, como es normal, ha salpicado también a su núcleo familiar. Por ello, su mujer, Rosa Olucha, ha querido hacer público un comunicado en que ha expresado cómo estaba viviendo este duro momento a la vez que ha defendido la estabilidad de su vida matrimonial: "Para los que no lo sepan, y ya lo siento, existen muchos tipos de familia. En la nuestra la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado, y, de momento, ni tan mal", ha declarado la esposa del presentador sobre la manera en la que vive su relación.

VER GALERÍA

Su mujer, sus hijos adolescentes y la muerte de su padre por covid: el lado más íntimo de Santi Millán

Un romance que comenzó hace ya dos décadas y que se consolidó con su paso por el altar en el año 2009. Fruto de ella han nacido sus dos hijos, Marc, de 16 años, y Ruth, de 14. Estas últimas palabras de Rosa concuerdan a la perfección con lo que en su día comentó el actor en el programa de Jesús Calleja, ya que, durante su aventura televisiva, confesó que su historia de amor no había sido siempre un camino de rosas, pero, que, con cada bache, había conseguido aprender algo nuevo y reforzar su compromiso adoptando el lema de que cada crisis se convierte en una oportunidad.

VER GALERÍA

Por su parte, el actor de 7 vidas, ha preferido mostrarse cauto y no hablar demasiado sobre este tema. Tan solo ha hecho unas declaraciones para el periodico ABC en el que ha mostrado su disconformidad con lo que le está sucediendo, señalando los aspectos legales del caso. "Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar mucho. No quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", ha asegurado de manera contundente el intérprete catalán que ha vuelto a poner el objetivo en la lacra social que en los últimos años se está viviendo debido a la proliferación de las plataformas sociales, que traen grandes ventajas comunicativas, pero que también ha hecho que con su libre circulación de vídeos e imágenes se vulnere la esfera íntima de las personas.

VER GALERÍA

¿Adivinas quién soy? La foto de un conocido actor español en la que difícilmente le reconocerás

Pues, como bien ha recordado Santi Millán, la divulgación de imágenes de terceros sin autorización supone un delito contra la intimidad y el derecho de imagen, que, según se registra en el Código Penal, está castigado con penas de prisión de tres meses a un año, o con multas de seis a doce meses. Por el momento, los hechos se siguen investigando, pero sí que el protagonista de El pueblo ha recibido un gran apoyo por parte de otras celebridades españolas, como Ana Milán. Su compañera de profesión ha invitado a su comunidad de seguidores a hacer un ejercicio de empatía y reflexionar sobre el daño mental que puede causar a una persona el que se esté visionando y compartiendo estas imágenes delicadas.