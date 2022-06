Santi Millán, tras ser víctima de la filtración de un vídeo íntimo: 'Se ha cometido un delito'

En las últimas horas, Santi Millán ha visto cómo su nombre se ha convertido en el centro de la noticia. ¿El motivo? La filtración de un vídeo íntimo que ha estado circulando por las redes sociales después de que varios usuarios lo hayan compartido. Todo ello ha provocado que el popular actor y presentador de televisión se haya convertido en trending topic y las imágenes las han visto ya miles de personas.

"No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", ha dicho Millán de manera rotunda en declaraciones al periódico ABC tras la filtración de su vídeo íntimo. El actor catalán, de 53 años, ha preferido mostrarse muy cauto al respecto y ha reconocido que: "Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar".

El presentador de Got Talent no ha hecho más declaraciones sobre este tema que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la libre circulación de fotos, vídeos... que se producen a diario en el mundo virtual. Las nuevas tecnologías han traido consigo muchos avances, pero en los últimos años hemos visto muchos casos de personas conocidas que han sido víctimas de la vulneración de su intimidad.

Tal y como recuerda el propio Santi Millán, lo que ha sucedido se considera un delito. En el Capítulo 1 del Tíulo X del Código Penal (Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio) se incluye el Artículo 197, que señala que: "Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".