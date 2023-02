Boris Becker reaparece en la Berlinale junto a su novia dos meses después de salir de prisión

El pasado diciembre Boris Becker fue puesto en libertad tras pasar poco más de ocho meses en prisiones del Reino Unido y regresó a Alemania. Es allí donde ha reaparecido en público del brazo de su novia Lilian de Carvalho en la presentación del documental Boom! Boom! The world vs. Boris Becker en el marco de la Berlinale. El título versa sobre los logros de su carrera deportiva, durante la que fue ganador hasta en tres ocasiones del torneo de Wimbledon. El deportista paseó ante las cámaras sin separarse de Lilian, con quien sale desde 2020 y que durante su estancia en prisión fue uno de sus grandes apoyos. La pareja se mostró muy cariñosa, demostrando que están muy unidos en esta etapa de su vida en el país germano. Boris estuvo muy pendiente de su novia, que llevaba un original modelo con pantalones y una voluminosa sobrefalda.

Lilian de Carvalho, el bello apoyo de Boris Becker en su peor momento

Durante la presentación de este documental, Becker aseguró que está convencido de que está “a tiempo de convertirse en una mejor persona” a pesar de los errores que ha cometido. “Fueron ocho meses y seis días en una cárcel en los que cada mañana te preguntabas cómo será el resto de tu vida" explicó acerca del tiempo que pasó cumpliendo condena. "Ahora estoy aquí sentado, me siento bien. Me he marcado el propósito de ser mejor persona. La esperanza es lo último que se pierde” contó. El documental dirigido por Alex Gibney se compone con dos entrevistas al deportista, una en 2022 y otra en 2019, imágenes de sus partidos más legendarios y entrevistas con otros astros ya retirados como John McEnroe, Mats Wilander o Bjorn Borg.

El documental sobre Becker se exhibe en una sección del festival denominada Berlinale Special, donde se estrenarán otros títulos como Love to love you, Donna Summer, dirigido por Roger Ross Williams y que recoge material inédito de la que fue reina del pop. En esta misma sección se estrenó ya Joan Baez, A Noise, de Karen O'Connor y Maeve O'Boyle, que recoge la última gira de la cantante estadounidense (en 2018), además de material de archivo e imágenes familiares.

Centrado en su familia

“Soy un hombre libre, no necesito esconderme", dijo Becker en una de sus primeras entrevistas tras regresar a Alemania (fue con el periodista Steven Gätjen del canal Sat). Se mostró entonces muy emocionado asegurando que “es un hombre mejor de lo que era antes” y que ahora tenía intención de enfocarse en su familia. “Todo lo que me motiva es por mis hijos. Espero poder pasar el resto de mi vida felizmente en paz y libertad” aseguró, acerca de Noah, Elias, Anna y Amadeus. Durante esta aparición televisiva se le pudo ver muy emocionado al hablar de su pareja.

“Me miró, me abrazó y me dijo que no dijera tonterías", explicó sobre la reacción que tuvo Lilian al conocer la sentencia pues le dijo que estaría esperándole y fue a visitarle todas las semanas. La definió como "el gran amor de su vida" y dijo que es una mujer "muy lista e inteligente" con la que espera estar siempre. Boris Becker fue condenado a dos años y medio por cuatro delitos: sustracción de bienes, encubrimiento de deudas y dos de no revelación del patrimonio. La pasada primavera ingresó en una prisión del Reino Unido para cumplir la pena y a finales de año, después de unos ocho meses, fue excarcelado. Se trasladó entonces a Alemania donde ha comenzado una nueva vida.