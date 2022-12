La libertad de Boris Becker, empañada por la distancia con sus hijos

Ha pasado ocho meses en prisión y ahora por fin ha podido regresar a su país. Boris Becker ha salido ya de la cárcel del Reino Unido en la que cumplía una condena de dos años y medio por cuatro delitos: sustracción de bienes, encubrimiento de deudas y dos de no revelación del patrimonio. El extenista, según marca la ley, podía quedar ya en libertad sin cumplir la condena íntegra siempre que abandonara el Reino Unido. Y así lo ha hecho. A sus 55 años, el deportista ya está en Alemania desde hace unos días, país en el que comenzará una nueva etapa junto a su novia Lilian de Carvalho, que no se ha separado de su lado desde que comenzaron sus problemas legales. Esta esperada libertad sin embargo no trae solo alegrías para el deportista, pues está en cierto modo empañada por un importante detalle.

Boris Becker intentó vender su anillo de boda para pagar sus deudas

VER GALERÍA

Dados sus antecedentes, el extenista no podría regresar al Reino Unido por el momento lo que supone un varapalo para ver a sus hijos menores. Anna, de 22 años, y Amadeus, de 12, viven en el Reino Unido, lo que supone que no podrá verlos tan a menudo como hacía cuando él también vivía en el país. Durante los meses que pasó en prisión, se pudo comprobar el apoyo tan importante que le presta su familia pues tanto su pareja como sus otros dos hijos, Noah, de 28 años, y Elias, de 23, fueron a visitarle en diversas ocasiones.

VER GALERÍA

Durante su estancia en prisión se explicó que Becker había estado dando clases de alemán, además de entrenar a otros compañeros internos y darles consejos de nutrición, tomando su experiencia como deportista de élite como ejemplo. De estos meses hablará en la entrevista televisada que se podrá ver este martes 20 de diciembre, la primera que concede tras el inicio de sus problemas legales. En los avances que se han conocido sobre ella se destaca que el extenista se emociona mucho al hablar de su etapa en prisión, hasta el punto de que se le saltan las lágrimas pues es un periodo que le ha afectado anímicamente.

VER GALERÍA

Se refiere además a su regreso a Alemania, un viaje que ha pasado desapercibido para la opinión pública. “Estuve con buenos amigos en el sur de Alemania. Y tengo grandes amigos, pero no quieren ser nombrados. Pude esconderme un poco allí" comenta. "Tuvimos que tener cuidado de no ir a ningún lugar público y de contenerme un poco. Pero llegamos a Munich hace un día y fuimos al hotel. Todos estaban felices conmigo, nos saludaron y ya no nos escondimos. Funcionó hasta ahora pues no me tomaron ninguna foto" explica.

Becker es padre de cuatro hijos, Noah y Elias, de 23, nacieron de su primer matrimonio con Barbara Feltus; Anna, de su relación con Angela Ermakova, y el pequeño Amadeus de su matrimonio con Lily Becker de quien se separó en 2018 tras nueve años juntos. A finales de abril de 2022, el deportista ingresó en prisión tras haber sido condenado por la justicia británica a dos años y medio de prisión por cuatro delitos: sustracción de bienes, encubrimiento de deudas y dos de no revelación del patrimonio.