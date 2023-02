Ivonne Reyes y Pepe Navarro viven un tenso encuentro a la salida del juzgado

Nuevo episodio en la infinita batalla legal entre Pepe Navarro (71) e Ivonne Reyes (55). Este martes, se han vuelto a sentar en el banquillo de los acusados del Juzgado número 1 de violencia sobre la mujer de Madrid por la demanda que la presentadora venezolana interpuso al conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi por injurias y por atentar contra su derecho al honor.

Cabe recordar que el pasado verano, el periodista, que acababa de ser absuelto de otra demanda por amenazas y acoso, expresó ante los medios que pensaba que Ivonne era "una mujer enferma e infeliz" por su fijación con él y con su familia. Unas palabras que enfadaron mucho a la modelo que no dudó en denunciarlo por lo que considera un ataque público.

La primera en llegar a los juzgados ha sido Ivonne. Arropada por sus dos abogadas ha asegurado que se encontraba "tranquila" y explicaba que aunque esta no era una situación "agradable" para ella está dispuesta a volver a demandar al comunicador para defender su versión de los hechos. Por su parte, Pepe, aparentemente sereno, tiraba de ironía y bromeaba con la prensa intentando quitar algo de hierro a este asunto tan delicado.

El fiscal pide la absolución de Pepe Navarro

Al salir de los juzgados ambos han compartido sus impresiones. "Lo de siempre. El Fiscal ha pedido mi absolución. Falta la sentencia del juez", explicaba con gran calma el periodista que no ha querido entrar en más detalles, pero sí ha subrayado que él "ha estado diez años callado y jamás ha hablado mal de Ivonne". Finalmente, ha anunciado que sus hijos: Andrea, Alejandro, Mario y Layla, han tomado medidas legales contra la presentadora de El gran juego de la Oca que puso en duda su paternidad en televisión.

Ivonne, muy seria y evitando cruzarse con el periodista en la puerta, ha admitido que no se conforma con este desenlace. "Me siento injuriada y cada vez que este personaje vuelva a hablar de mi y a insultarme, aquí estaremos, tengo mucho miedo". Además, ha señalado que su hijo Alejandro está completamente al margen de lo que está sucediendo. En lo único que ambos coinciden es que quieren que todo este conflicto acabe lo antes posible. Un deseo, que, por el momento, parece que no se hará realidad.

