Ivonne Reyes y Pepe Navarro coinciden de nuevo, en el juzgado y tras un biombo

Ivonne Reyes y Pepe Navarro han vuelto a coincidir hoy en el juzgado, esta vez "tras un biombo". La presentadora interpuso hace unas semanas una denuncia contra el presentador por presunto acoso y amenazas que hoy les ha llevado a coincidir de nuevo ante el juez después de más de seis años sin hacerlo. La batalla judicial entre ambos, lejos de solucionarse, se va complicando cada vez más. Mientras aún sigue abierto el proceso que ambos protagonizan por el impago de la pensión del hijo de la modelo, hoy se han vuelto a ver las caras ante el tribunal en los juzgados de Violencia sobre la mujer. Los dos han llegado por separado, formalmente vestidos, serios y muy tranquilos, acompañados de su equipo de abogados y dispuestos a defender sus dos posturas, totalmente enfrentadas. Al salir han contados sus impresiones.

Yvonne aseguró que lleva “más de veinte años siendo acosada por él” en su intervención el pasado mes de mayo en Viva la vida, donde también reconoció sentir miedo: “Siento miedo, todavía a día de hoy, y mi hijo también”, explicaba la modelo. La polémica llamada de Pepe Navarro durante la emisión del programa llevó a la modelo venezolana a poner esta nueva denuncia que hoy les hace volver a coincidir en los tribunales.

El presentador, antes de acudir hoy a los juzgados junto a su abogado, ya puso en duda en varias ocasiones el miedo que siente hacia él la madre de su hijo Alejandro Reyes y ha aprovechado para recalcar que la presentadora nunca fue su pareja. Habrá que esperar unos días para saber el resultado de la sentencia. Sin embargo, al salir hoy de la vista, aparentemente tranquilo, el comunicador adelantaba a los medios: “la fiscal ha pedido absolución, considera que no se ha cometido ningún delito y ha pedido la absolución” Al mismo tiempo que reconocía “Esto es muy desagradable, ir a un juzgado no le gusta a nadie. Es una fórmula que ha elegido ella pero no favorece a nadie: ni a ella, ni a su entorno, ni a mi. Prefiero no decir nada más hasta que no haya una sentencia, que el juez tome la decisión que tenga que tomar.” y se marchaba asegurando no entender ninguna de las acusaciones de Yvonne: “Me parece incluso ridículo. Es tan estupido todo, ¡Es un circo!. tengo fama de asesino, perseguidor pero ¡Por Dios! ¿Para qué?”

Yvonne ha salido muy contenta, mucho más tranquila y sonriente de lo que la hemos visto entrar. La modelo confirmaba a las puertas del juzgado que aunque ambos han coincidido dentro del juzgado, no se han visto, pues se escuchaban a “a través de un biombo”. Antes de marcharse ha asegurado que todo “Ha ido bien” para ella, pues siente que ha dado un paso adelante: “Estoy muy orgullosa, por lo menos de haber llegado hasta aquí, no sé qué pasará mañana, si le condenarán o no pero para mi ha sido un gran paso sentirme escuchada y que después de tantas denuncias ésta se haya admitido a trámite. He tardado pero ya sé cual es el camino y los pasos que hay que seguir.”

La presentadora ha querido también aprovechar este momento para animar a otras mujeres a denunciar: “Me gustaría decir a todas las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, que no admitan insultos ni vejaciones, se puede parar. Aunque estemos en un trabajo de cara al público no todo se puede admitir, los insultos, las amenazas y las injurias hay que denunciarlas”. “Quería que se me escuchara y se me ha escuchado, si tengo que volver a hacerlo denunciaré y seguiré con cuidado” aseguraba antes de marcharse.