Salma Hayek y Francois-Henri Pinault, besos y rock antes de su 14º aniversario de boda

Un ¡guau! es la exclamación que primero se viene a la cabeza al ver las imágenes de Salma Hayek, de 56 años, en la gala de los Brit celebrada en Londres el 11 de febrero. La actriz se “coló” en la fiesta musical para entregar uno de los galardones, en concreto al admirado Harry Styles, artista del año en la cita. Sin embargo no fue solo la aparición de Salma en escena la que acaparó los flashes sino su paseo por la alfombra roja del brazo de su marido François-Henri Pinault. La mexicana estaba espectacular con un conjunto de corpiño con transparencias y falda de cuero negros de Alexander McQueen, que se ajustaba a la perfección a su figura, y un bolso de la misma firma con un asa en forma de cuatro anillos para insertar los dedos, que tiene un coste de 190 mil euros. Medias de rejilla, collar de Boucheron y botas de media caña completaban un look muy rockero acorde a la fiesta.

Su entrada se convirtió en un despliegue de amor con mayúsculas. Abrazada a su marido, no tuvo reparos en demostrar con besos y carantoñas lo enamorados que van a celebrar su 14º aniversario de boda este 14 de febrero, además día de San Valentín (celebraron luego una fiesta en abril en Italia). La unión de la pareja es una de las más sólidas de Hollywood desde 2009 y fruto de la que nació su hija Valentina, que ya ha posado en algunas citas demostrando que ha heredado el estilazo de su madre. Precisamente sobre esta enlace hablaba estos días la actriz azteca, reconociendo que casi no da el paso debido al miedo que tenía.

“Simplemente me llevaron a la corte”, recordó Salma en declaraciones a Glamour. “Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia al matrimonio. Ni siquiera sabía que me casaría ese día… Fue como una intervención” dijo. “Luego, hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de ser anfitriona, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección” aclaró. No fue nada fácil para el magnate convencerla pues, como ha dicho ella en otras ocasiones, se lo tuvo que pedir varias veces.

“Hay que vencer el miedo para sentirse libre y descubrir tus puntos fuertes. Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Abierto hasta el amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado", admitió Salma en 2015 en declaraciones a El País.

La gala de los Brit reunió en la capital británica a destacadas voces del panorama musical. En la lista de premiados arrasaron Harry Styles, con cuatro premios, y Beyoncé, con dos. Muy emotivas fueron las palabras de Styles, que recordó sus inicios y dio las gracias a sus compañeros de One Direction. “Quiero agradecer a mi madre por apuntarme a X Factor sin decírmelo, así que literalmente no estaría aquí sin ti. Quiero agradecer a Niall, Louis, Liam y Azyn porque yo tampoco estaría aquí de no ser por ellos. Muchas gracias. Estoy muy, muy agradecido por esto y soy muy consciente de mi privilegio aquí esta noche. Quiero agradecer a mi familia por ser la más solidaria, comprensiva, paciente y amorosa que jamás podría pedir” dijo.