Salma Hayek descubre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a su familia y rodeada de amigos muy conocidos

La estrella de Salma Hayek llega al Paseo de la Fama. La actriz mexicana, quien acaba de estrenar Eternals -donde da vida a Ajak- junto a Angelina Jolie en la nueva ficción de Marvel, ha descubierto su nuevo galardón con su marido Francois-Henri Pinault y su hija Valentina, de 14 años. Este honor lo ha dedicado a todos los fans que le han acompañado a lo largo de toda su trayectoria cinematográfica, tras alcanzar el sueño de haber triunfado en el cine estadounidense.

Descubre a Valentina Pinault, la hija de Salma Hayek

Además de acudir al evento con su familia, Salma ha estado acompañada por el actor Adam Sandler, con quien ya trabajó en las comedias de Son como niños (2010) y Son como niños 2 (2013); la directora Chloé Zhao, con la que colaboró para la reciente producción de superhéroes, Eternals (2021); y un amigo cercano de la actriz, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Tanto ellos como el resto de asistentes, entre los que han destacado numerosos fans hispanos de la artista, han querido estar presentes en uno de los momentos más importantes de la carrera profesional de Salma Hayek, una de las actrices latinas más relevantes de Hollywood. La estrella la han situado al lado del emblemático cine de la avenida del Paseo de la Fama, Chinese Theatre.

Durante la ceremonia, la intérprete quiso recordar un ataque que sufrió por la calle de Hollywood Boulevard, dos años después de mudarse a Estados Unidos: "¿Por qué os cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy'". A pesar de los malos momentos, la actriz se ha mostrado muy feliz por ver su nombre inscrito en el Paseo de la Fama.

Salma ha agradecido a todos los fans que le han apoyado, tanto en las buenas como en las malas -fue víctima de racismo en un cine, en el que una persona le increpó que regresara a su país-: “Quiero decir a todos los que estáis aquí, mis queridos fans, que fuisteis vosotros los que me disteis el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EE.UU. sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor”. La artista protagonista de Frida, y nominada a los Oscar a mejor actriz (2002), quiso finalizar su discurso con una nota positiva para sus seguidores: “Así que cuando todos vosotros veáis mi estrella aquí, quiero que sepáis que, dado que todos estáis en mi corazón, parte de vuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio. Vosotros sois también parte de esta estrella”.

Salma Hayek estrenará La casa Gucci el 26 de noviembre. Una película que está protagonizada por estrellas de la talla de Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Adam Driver, entre los que se encuentra la mexicana. La actriz se pondrá en la piel de la vidente Pina Auriemma, una mujer que fue condenada por ser cómplice del asesinato de Maurizio Gucci -al que dará vida Adam Driver-. Además, ella fue la amiga de la exesposa del magnate, Patrizia Reggiani -papel interpretado por la cantante Lady Gaga-, con la que supuestamente planeó el homicidio de Gucci por alrededor de 250 mil libras esterlinas. Salma Hayek ha sido la última estrella en sumarse a la lista de grandes actores del biopic dirigido por Ridley Scott.

