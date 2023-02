No te pierdas la sorprendente proposición de Jordi Évole a Isabel Preysler tras revelar la amistad que les une

Gracias a su trabajo, Jordi Évole ha tenido la oportunidad de conocer a muchas personalidades con las que ha forjado una amistad. Eso sí, ha dejado a todos con la boca abierta tras confesar que una de esas amigas es Isabel Preysler. Ambos mantienen una estrecha relación a pesar de que provienen de mundos muy diferentes: "Nos conocimos hace dos años y nos hemos caído bien". Tan buena es su conexión, que el presentador acude en muchas ocasiones a la casa de Isabel para pasar la tarde juntos y mantener una agradable charla. Siempre que Évole acude a un plató, da que hablar, pero esta vez ha dejado a todos mudos tras acudir este jueves como invitado al plató de El Hormiguero para presentar la nueva temporada de su programa, Lo de Évole, que el próximo doce de febrero se estrena en el primer time de La Sexta.

En un momento de la entrevista Évole comenta que sus amistades a lo largo de los años han cambiado, un instante en el que Pablo Motos aprovecha para preguntarle por una amiga concreta: "Me han dicho que pasas muchas tardes en casa de Isabel Preysler...". El periodista desveló que se lleva tan bien con la madre de Tamara Falcó que estuvo a punto de protagonizar la 'promo' de su programa: "Quería hacer un video de promoción en el que estábamos leyendo de los dos en unos sofás". Una idea que se le ocurrió tras la ruptura de Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa, anunciaba por la revista ¡HOLA! en exclusiva, que se produjo quince días antes de que Shakira sacara a la luz su exitoso tema Music Sessions #53. "Cuando pasó lo de la canción de Shakira y Piqué le dije a Isabel que si había escuchado este nuevo tema a lo que ella me contestó que sí. En ese momento le propuse que podríamos hacer algo juntos. Ella me dijo que a ver qué se me ocurría". En ese instante le propuso hacer una canción al igual que había hecho la cantante con el jugador de fútbol: "Pues podríamos hacer como que tu y yo estamos en un salón de tu casa. En un lugar elegante y cada uno en un sillón. Yo estoy leyendo un periódico y tu un libro. Mi idea era que ella hiciera una canción anti Mario igual que Shakira la ha hecho anti Piqué".

Unas declaraciones con las que el conductor de El Hormiguero, no salía de su asombro ya que podría haber sido una bomba de relojería pero Isabel Preysler, con toda la elegancia que la caracteriza, le contestó al presentador: "¡Deja de decir tonterías!". Pablo Motos no pudo evitar preguntar a Tamara Falcó, que como cada jueves estaba de colaboradora en El Hormiguero, si esta información era cierta: "Tamara, ¿Confirmas que Jordi Évole va de vez en cuando a casa de tu madre?". Una información que la marquesa de Griñón dio como veraz pero eso sí, matizó que desconocía la proposición de que su madre cantara una canción al más puro estilo de la cantante colombiana :"Menudas ideas, como si no tuviéramos suficiente ya en casa".

El rostro de la cadena de La Sexta, aprovechó que estaban todos relajados y con muy buen ambiente para soltar una indirecta muy directa a Tamara Falcó: " Yo creo que con esta amistad que estamos cultivando tu madre y yo, creo que tendrías que invitarme a una boda. Algún chico de barrio necesitaréis para esa boda, alguien que os robe algo". Unas declaraciones con las que la Tamara no pudo evitar la risa mientras evadía la pregunta: " Háblalo con mi madre y ya me decís".

Évole aprovechó para contar todas las novedades que va a tener su programa esta temporada. Una nueva tanda de capítulos, concretamente diez, en el que el comunicador, hará cosas distintas, como volver a charlar con políticos; en esta ocasión, con Macarena Olona. Una entrevista de Pablo Motos a Jordi que terminó con una sorpresa al catalán en la que los hermanos Muñoz, los cantantes de Estopa, acudieron al programa para dejar sin palabras a su amigo y protagonizar un momento entre los tres muy especial.

