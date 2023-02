¡Abran paso! Llega Mia Threapleton, la atractiva hija de Kate Winslet, que es igual que ella a sus 22 años

Ha preferido no usar el apellido de su madre para empezar a forjarse una carrera con nombre propio, sin embargo, su físico la delata. Mia Threapleton,de 22 años, hija de Kate Winslet y del director de cine británico Jim Threapleton, con quien la actriz estuvo casada desde 1998 hasta 2001, ha decidido seguir los pasos de su madre en el mundo de la interpretación y aunque aún le queda mucho camino por recorrer ya pisa las alfombras rojas como una auténtica estrella.

Mia, quien tiene la misma edad que su madre cuando fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz por el papel de Rose Dewitt Bukater en Titanic, asistió a una fiesta previa a los premios Bafta, que se celebrarán el próximo 19 de febrero, y su sola presencia enfundada en un vestido negro de un solo hombró causó sensación, pues a nadie se le pasó por alto el gran parecido que comparte con su madre, quien prefirió no acudir a esta cita y ceder todo el protagonismo a su hija.

La joven, que debutó en 2021 a las órdenes del director Carlo Lavagna en la película de terror Sombras, ha conseguido ahora meterse a la crítica( y también a la audiencia) en el bolsillo gracias a su interpretación en la serie I am Ruth , donde trabaja mano a mano junto a su madre. En ella Kate interpreta a una madre (Ruth) que trata de ayudar a su hija adolescente, Freya (papel interpretado por Mia) a superar una crisis de salud mental debido a la presión ejercida por las redes sociales.

Kate ha señalado que es "increíble" protagonizar un drama como I Am Ruth junto a Mia y que está "impresionada" por el “coraje” de su hija a la hora de hacer frente a este papel. "Fue realmente increíble trabajar junto a ella y realmente quedé impresionada por su coraje... ella es muy poderosa" señalaba la veterana actriz.

Orgullosa del camino que ha logrado recorrer su hija, sin tener que hacer uso de su apellido, Kate confesaba que su niña tiene un 'don' que ella misma nunca tuvo cuando era una joven actriz. Además señaló que no quiere recibir sus consejos y que muchas veces la manda callar. “'En cuanto a la actuación, ella no me necesitaba en absoluto. Incluso hay momentos en los que me mira y me dice: '¡Cállate mamá, déjame hacerlo!” confesaba Winslet.

Kate es madre de dos hijos más Joe Alfie, de 19 años, nacido de su matrimonio junto al cineasta Sam Mendes y Bear Blaze, de 8, de su actual matrimonio con el músico Edward Abel Smith, más conocido como Ned Rockandroll, y sobrino de Richard Branson.