El gesto sostenible de Kate Winslet al llevar el mismo vestido de alfombra roja ¡7 años después!

¿Quién ha dicho que no hay que repetir ropa? Si analizamos, por ejemplo, los actos en los que participa la reina Letizia, podemos comprobar que es habitual en ella reciclar looks. De hecho, tiene una colección de vestidos favoritos los cuales ha llevado como mínimo cuatro veces. Sin embargo, podríamos pensar que, a la hora de pisar una alfombra roja, la elección de una estrella debe ser única. Si creemos esto, estamos muy equivocados, pues no siempre hay que ser exclusivos en este tipo de eventos. Una muestra de ello lo tenemos en Cate Blanchett. La actriz australiana no duda en volver a llevar un mismo diseño sobre la red carpet. De hecho, recientemente, su estilista confesó la razón de esta decisión: proteger el planeta.

Un gesto sostenible por parte de la protagonista de películas como Carol o El callejón de las almas perdidas que ha sido imitado por Kate Winslet. La actriz británica, de 47 años, ha decidido volver a pasear por la alfombra roja con un vestido que ya llevó ¡siete años atrás! Sí, así, lejos de invertir en moda, ha decidido dar una nueva oportunidad a una creación que le sedujo en 2015. En concreto, este detalle comprometido con el planeta lo ha tenido durante el estreno del filme de James Cameron Avatar: El sentido del agua en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres el pasado día 6 de diciembre.

Para tan señalada ocasión, Kate Winslet apostó por un vestido gris, con elegante línea sirena, escote halter y bordados-joya enmarcando el pecho. Este diseño de Badgley Mischka resultó familiar para muchos de sus seguidores y no es para menos, pues, como hemos señalado, ya lo llevó previamente. En concreto, la protagonista de Titanic lo lució sobre la alfombra roja del Toronto International Film Festival de 2015. Y, viendo las imágenes, lo que también queda claro es que, por ella, ¡no pasa el tiempo! ¡Fabulosa!