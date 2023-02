Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field demuestran que tener 80 años no es impedimento para triunfar Las leyendas del cine protagonizan la película '80 for Brady' y se convierten en las fans número 1 de Tom Brady, exmarido de Gisele Bündchen, que reapareció por primera vez en público tras su separación

Las veteranas Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin y Sally Field se embarcan en la gran aventura de sus vidas al emprender un viaje para ver a su ídolo, el jugador de fútbol americano Tom Brady, gana la Super Bowl en el filme 80 for Brady. La cinta, producida por el propio quarterback y exmarido de Gisele Bundchen, reúne a estas intérpretes octogenarias e incluso nonagenarias en una historia basada en hechos reales. Un grupo de mujeres, después de quedarse viudas, se reunían cada domingo en sus casas para ver jugar a Tom Brady y formaron su propio club de fans en el que se basa este filme que ante todo ha querido rendir homenaje a todas ellas, aunque solo dos queden vivas.

-Jane Fonda reaparece espléndida tras anunciar que su cáncer está remitiendo

VER GALERÍA

Jane Fonda, con 85 años, Rita Moreno, de 91, Sally Field, de 76 y Lily Tomlin, de 83, interpretan a estas mujeres y han demostrado en cada uno de los estrenos que la edad es una cuestión de actitud y nunca ha sido un impedimento para seguir triunfando en el cine. Todas ellas son leyendas y actrices muy laureadas de la época con una interminanble lista de premios y reconocimientos. Rita Moreno ganó un Oscar por West Side Story en 1962, Jane Fonda posee dos estuillas doradas por Klute en 1971 y Coming Home, de 1978, Sally Field también ha sido dos veces ganadora del Oscar por su trabajo en Norma Rae, en 1979 y Places In The Heart, en 1984. Por último Lily Tomlin es la única que aún no posee el premio de la Academia, pero ha ganado cinco Emmys, un Tony y el Grammy, entte otros galardones.

VER GALERÍA

Juntas arroparon a Brady en la premiere en el Regency Village Theatre de Los Ángeles. Se trataba de la primera aparición pública del deportista tras su separación de Gisele Bundchen, y sus compañeras de reparto pusieron el toque de humor en este estreno mostraron su lado más desenfadado y gamberro. Risas, gestos, suspiros y mucha admiración por el atractivo productora. La aparición de Brady coincide con el anuncio de una entrevista de su ex hablando de su separación. El deportista estadounidense y la modelo brasileña, que tienen dos hijos en común, anunciron su divorcio a finales de octubre de 2022, después de 13 años de matrimonio.

VER GALERÍA

Además de estas actrices, que son consideradas parte la realeza de Hollywood y desplegaron su elegancia por la alfombra roja, el reparto también incluye a estrellas como Billy Porter, Harry Hamlin, Sally Kirkland, Sara Gilbert, Bob Balaban, Glynn Turman, Jimmy O. Yang y Ron Funches. Brady también aparece en el filme, junto algunos de sus antiguos compañeros de equipo de los New England Patriots, como Rob Gronkowski y Danny Amendola.

Durante el estreno se pudo apreciar lo bien que se encuentra Jane Fonda tras haber anunciado que padece cáncer. La actriz señaló que tras haber recibido tratamiento su enfermedad, un linfoma no Hodgkin, está remitiendo. "Mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo dejar la quimioterapia. Me siento bendecida, tan afortunada. Agradezco a todos los que oraron por mí y me enviaron buenas energías", dijo el día que cumplió 85 años. Rita Moreno, espléndida con un mono blanco, guantes y zapatos metálicos, coincidió con su compañero de reparto de West Side Story, George Chakiris, de 90 años. Ambos ganaron premios de la Academia por sus actuaciones en esta película musical y se mostraron muy felices de volver a verse.

La comedia producida por Paramount Pictures llega a los cines este 3 de febrero en Estados Unidos, justo a tiempo para la Super Bowl LVII que se celebrará el 12 de febrero y tendrá como estrella a Rihanna.