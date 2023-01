Jane Fonda reaparece espléndida en el estreno de su última película tras anunciar que su cáncer está remitiendo

¡Jane Fonda arranca el 2023 con estreno en la gran pantalla! La veterana actriz ha presentado en el festival de Palm Springs 80 For Brady, una película de humor en la que un grupo de amigas intenta colarse en la final de la Super Bowl para conocer a su ídolo, el futbolista Tom Brady, provocando en el camino todo tipo de locas y divertidas aventuras. Un filme que promete convertirse en todo un éxito en la taquilla y que cuenta con un reparto de excepción con nombres tan populares de la industria cinematográfica como el de Rita Moreno, Lily Tomlin o Sarry Field.

La protagonista de Barbarella ha pisado con fuerza la alfombra roja rodeada de sus compañeros de profesión y amigos, mostrando una actitud alegre y positiva. Motivos para sonreír no le faltan, ya que el pasado mes de diciembre daba la mejor de las noticias posibles: el tratamiento que recibe para el cáncer está siendo ha sido efectivo y la enfermedad remite. "La semana pasada mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo dejar la quimioterapia. Me siento bendecida, tan afortunada. Agradezco a todos los que oraron por mí y me enviaron buenas energías", explicaba en sus perfiles sociales el día de su 85 cumpleaños.

Cabe recordar que en el mes de septiembre, la ganadora del Oscar compartía con su comunidad de seguidores que había sido diagnosticada con un linfoma no Hodgkin. A pesar de la conmoción, se sentía privilegiada por poder acceder a los mejores equipos médicos y con esperanza por los buenos pronósticos que le habían augurado. "Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada".

La enfermedad no ha impedido que la artista haya seguido manteniendo un ritmo de vida activo, lo que le ha ayudado en su proceso de recuperación. "La mejor terapia es moverse. He estado caminando desde muy temprano y haciendo ejercicio", relataba en su blog personal. De la misma manera, ha estado atendiendo numerosos compromisos relacionados con las causas sociales con las que está comprometida, como congresos para mujeres o organizando una fiesta benéfica con la que recaudó fondos para jóvenes en riesgo de exclusión social.

Para una cita tan significativa, la intérprete ha vuelto a hacer gala de su gran sentido de la moda y ha optado por un sencillo traje de chaqueta negro al que ha dado un toque de color a través de los accesorios, unos pendientes dorados y un top de brillantes, y el maquillaje, en el que destacaba especialmente sus labios rojos. Reafirmándose así como un icono de buen gusto y elegancia pasen los años que pasen.

