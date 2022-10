Jane Fonda reaparece radiante en congreso de mujeres tras anunciar que padece cáncer

Jane Fonda ha hecho su primera aparición pública después de anunciar que padece cáncer. Radiante y sin perder la sonrisa, la veterana intérprete ha sido una de las ponentes en un congreso para mujeres celebrado en Pensilvania (Estados Unidos). Un coloquio muy acorde con las causas sociales con las que la artista está involucrada y por las que ha seguido luchando incansablemente a pesar de las limitaciones asociadas a su reciente diagnóstico. Puesto que, a sus 84 años, si tiene una prioridad es cuidar la comunidad, educando en la concienciación, para dejar un lugar mejor a las generaciones venideras.

Para una ocasión tan significativa, la ganadora del premio Oscar ha vuelto a hacer gala de su gran sentido de la moda y ha optado por un traje de chaqueta que bien podría servir como look para la oficina en este otoño. Una blazer de cuadros que se ajustaba a la perfección a la cintura a través de un cinturón y un pantalón de campana en la misma tonalidad, en este caso liso, que ha acompañado con unos botines con tacón para elevar todavía más estilismo, reafirmandose así como un icono de buen gusto y elegancia pasen los años que pasen.

A principios del mes de septiembre, la protagonista de Barbarella compartía con su comunidad de seguidores una de las noticias más tristes de su vida. "Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero comunicaros. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia". A pesar de la conmoción, se sentía privilegiada por poder acceder a los mejores equipos médicos y con esperanza por los buenos pronósticos que le había augurado. "Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada".

De la misma manera, en su blog personal, va transmitiendo los avances de su enfermedad y cómo ha encontrado en la actividad física el mejor antídoto contra el agotamiento que suelen producir las sesiones de quimioterapia. "Me siento más fuerte que en años. La mejor terapia es moverse. He estado caminando desde muy temprano y haciendo ejercicio". Cabe recordar que el deporte forma parte de su rutina diaria desde la juventud con un físico envidiable, la actriz lanzó a principios de la década de los ochenta The Jane Fonda's Workout, unos vídeos con los que animaba a los ciudadanos a practicar aeróbic desde casa y que la convirtieron en toda una gurú de esta disciplina.

Otro de sus grandes alicientes es su carrera profesional. En el pasado Festival Internacional del Cine de Toronto, se estrenó por primera vez Movin On, su último proyecto cinematográfico junto a Lily Tomlin. Aunque Jane Fonda no pudo estar presente en esta fiesta del cine por su delicado estado, se encuentra muy contenta con este proyecto que le ha reunido con su querida compañera de escenario. Se trata de una divertida comedia al más puro estilo Grace y Frankie en la que los personajes a las que dan vida las dos actrices planean cómo vengarse del marido de una amiga fallecida.