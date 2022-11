En plena batalla contra el cáncer, Jane Fonda celebra su 85 cumpleaños cantando en una gala benéfica

Jane Fonda ha cumplido 85 años en plena batalla contra el cáncer. Lejos de la tristeza que puede ir asociada con una enfermedad de estas características, la popular actriz ha decidido festejar la vida como más le gusta: ayudando a los demás. Por ello, ha organizado una gran fiesta benéfica en la que ha recaudado más de un millón de dólares que irán destinados íntegramente a la asociación Georgia Campaign For Adolescent Power & Potential (GCAPP).

Una ocasión que la intérprete aprovechó para actualizar cuál es su estado de salud actual. "No estoy perdiendo el pelo, ni me encuentro mareada, es cierto que las semanas en las que recibió el tratamiento de quimioterapia me puedo llegar a sentir más cansada o débil, pero, por lo general, estoy bien y fuerte", ha explicado para alivio de todos sus fans. De la misma manera, confesaba que el deporte había tenido mucho ver en este proceso de curación, puesto que se ha encargado de seguir manteniendo una rutina activa como le recomendaron sus médicos. Una vitalidad que ha quedado más que demostrada cuando micrófono en mano se ha atrevido a entonar algunas canciones junto a la humorista Heather McMahan y la empresaria Sarah Blakely, que junto a otros rostros conocidos como el rapero Ludacris se encargaron de amenizar tan emotiva velada.

Linfoma no Hodgkin

Cabe recordar que a principios del mes de septiembre, la ganadora del Oscar se sinceraba con su comunidad de seguidores al contarles una de las noticias más tristes de su vida. "Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero comunicaros. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia". A pesar de la conmoción, se sentía privilegiada por poder acceder a los mejores equipos médicos y con esperanza por los buenos pronósticos que le había augurado. "Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada".

En esta fecha tan significativa, la protagonista de Barbarella ha recibido numerosas felicitaciones virtuales de muchos de sus compañeros de la industria del espectáculo, desde Dolly Parton a Leonardo Di Caprio, con el que comparte su pasión por el cuidado del medioambiente. Por ello, el oscarizado actor le declaraba su admiración a través de sus perfiles sociales a la vez que mostraba su pena por no haber estado presente en el evento que había organizado para recaudar fondos. "Siento mucho no haber podido estar allí esta noche. Feliz 85 cumpleaños. Has dado tanto al mundo, has inspirado a miles de personas, que ahora sueñan con convertirse en activistas y en líderes", señalaba haciendo hincapié no solo en su trabajo en la gran pantalla, sino en la gran labor social que la estrella de Grace and Frankie ha desempeñado para construir un futuro mejor para las próximas generaciones.

