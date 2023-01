Fallece a los 64 años Lisa Loring, primera actriz que interpretó a Miércoles Addams

Lisa Loring, primera actriz que dió vida a Miércoles Addams, ha fallecido a los 64 años a causa de un ictus. Ha sido Laurie Jackson, amiga de la intérprete y directora de cine, quién ha hecho pública esta triste noticia. "Hace cuatro días, Lisa sufrió un ictus pasivo provocado por el tabaco y la presión arterial alta. Llevaba tres días con respiración asistida, pero, ayer, su familia tomó la difícil decisión de retirarsela y murió por la noche. Ella siempre formará parte de la cultura pop y de nuestros corazones".

La artista nació en Hawai, pero con 3 años se mudo junto a su madre a Los Ángeles, donde comenzó su carrera en el mundo de la interpretación. Su primer trabajo fue en el drama Dr.Kildare, pero, sin duda, el éxito le llegó en 1964, con seis años, en La familia Addams, robando el corazón de la audiencia durante los 64 capítulos que duró la emisión. A pesar de ser uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla en la época, el resto de sus proyectos de ficción no llegaron a despuntar, logrando únicamente papeles secundarios en pequeñas producciones como La isla de la fantasía.

En 1977, volvió a ponerse en la piel de la singular Miércoles en el largometraje Halloween en la nueva Familia Addams, un especial televisivo emitido durante las celebraciones del Día de los Muertos en Estados Unidos. De 1989 a 2014, decidió tomarse un descanso y se alejó de los focos. En estos últimos años, había recuperado la ilusión en su profesión participando en varias películas de bajo presupuesto, Way Down in Chinatown y Doctor Spine.

Una apasionante vida personal

Su vida amorosa fue digna de una película. A los 15 años pasó por el altar por primera vez con su novio de la infancia, Farrell Foumberg, con el que tuvo una hija, Vanessa (49). Sin embargo, el matrimonio solo duró un año. En 1981, volvió a casarse con el intérprete Doug Stevenson, la pareja firmó el divorcio 24 meses después. Con Jerry Butler, un actor de cine para adultos al que Lisa conoció mientras trabajaba como maquilladora, se dió el sí quiero en 1987, fruto de esa relación nació la benjamina de su familia, Marianne (39). Finalmente, en 2003, celebró un discreto enlace con el productor Graham Rich, del que se separó en 2014.

Precisamente, sus hijas también han querido dedicarle unas sentidas palabras de despedida, agradeciendo no solo por los esfuerzos que realizó en su faceta como madre, sino también por la herencia artística que ha dejado al resto de la humanidad. "Preciosa, amable, cariñosa. Su legado en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado que ha dejado para su familia es una mina de humor, afecto y amor. Estará siempre en nuestro recuerdo".